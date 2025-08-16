VIDEO: हैरी ब्रूक का ये अजीबोगरीब सिक्स देख भूल जाएंगे दिलशान का 'दिलस्कूप' शॉट

Harry Brook, The Hundred: आपने श्रीलंकाई पूर्व क्रिकेटर तिलकरत्ने दिलशान का लोकप्रिय खूबसूरत शॉट 'दिलस्कूप' तो कई बार देखा होगा. मगर 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में इंग्लिश स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने जिस खूबसूरती के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है. उसे देख आप दिलशान को भी भूल जाएंगे. टूर्नामेंट का 14वां मुकाबला 15 अगस्त 2025 को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच लीड्स में खेला गया. जहां बर्मिंघम के तेज गेंदबाज टिम साउथी ने एक गेंद गुड लेंथ से टप्पा खिलाकर ब्रूक के शरीर पर डाला. जहां 26 वर्षीय इंग्लिश स्टार ने निचे की तरफ झुकते हुए गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया. जिसके बाद वहां उपस्थित हर शख्स इसे देख कुछ पल के लिए रोमांचित हो गया.

221.42 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाने में कामयाब रहे ब्रूक

मैच के दौरान हैरी ब्रूक ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की तरफ से चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 14 गेंदों का सामना किया. इस बीच 221.42 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 31 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से दो चौके और दो खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

ONE OF THE CRAZIEST SHOT EVER BY HARRY BROOK...!!! 🥶🔥 pic.twitter.com/aYaEVebTRk — Johns. (@CricCrazyJohns) August 16, 2025

टिम साउथी ने 10 गेंदों में लुटाए 13 रन

वहीं बात करें पिछले मुकाबले में टिम साउथी के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने अपनी टीम बर्मिंघम फीनिक्स की तरफ से कुल 10 गेंदे डाली. इस बीच 23 रन खर्च करते हुए एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार विपक्षी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज माइकल पेपर (28) बने.

दिलशान की वजह से लोकप्रिय हुआ 'दिलस्कूप' शॉट

'दिलस्कूप' शॉट दिलशान की वजह से ज्यादा लोकप्रिय हुआ. वह इस शॉट को काफी खूबसूरती के साथ खेला करते थे. यह एक ऐसा शॉट है जिसमें बल्लेबाज गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से खेलता है. श्रीलंकाई बल्लेबाज के मुताबिक उन्होंने इस शॉट को टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते समय सीखा था.

यह भी पढ़ें- 6,6,6, कप्तानी मिलते ही छक्के पर छक्के जड़ने लगा इंग्लैंड का युवा स्टार, VIDEO