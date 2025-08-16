विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: हैरी ब्रूक का ये अजीबोगरीब सिक्स देख भूल जाएंगे दिलशान का 'दिलस्कूप' शॉट

Harry Brook, The Hundred: हैरी ब्रूक ने टिम साउथी के ओवर में जिस खूबसूरती के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है. उसे देख हर कोई रोमांचित है.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: हैरी ब्रूक का ये अजीबोगरीब सिक्स देख भूल जाएंगे दिलशान का 'दिलस्कूप' शॉट
हैरी ब्रूक ने लगाया हैरान कर देने वाला शॉट
  • हैरी ब्रूक ने द हंड्रेड टूर्नामेंट में श्रीलंकाई तिलकरत्ने दिलशान के दिलस्कूप शॉट से भी बेहतर छक्का लगाया.
  • नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच 15 अगस्त 2025 को लीड्स में खेले गए मैच में यह कारनामा हुआ.
  • ब्रूक ने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों में नाबाद 31 रन बनाए और स्ट्राइक रेट 221.42 रहा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Harry Brook, The Hundred: आपने श्रीलंकाई पूर्व क्रिकेटर तिलकरत्ने दिलशान का लोकप्रिय खूबसूरत शॉट 'दिलस्कूप' तो कई बार देखा होगा. मगर 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में इंग्लिश स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने जिस खूबसूरती के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है. उसे देख आप दिलशान को भी भूल जाएंगे. टूर्नामेंट का 14वां मुकाबला 15 अगस्त 2025 को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच लीड्स में खेला गया. जहां बर्मिंघम के तेज गेंदबाज टिम साउथी ने एक गेंद गुड लेंथ से टप्पा खिलाकर ब्रूक के शरीर पर डाला. जहां 26 वर्षीय इंग्लिश स्टार ने निचे की तरफ झुकते हुए गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया. जिसके बाद वहां उपस्थित हर शख्स इसे देख कुछ पल के लिए रोमांचित हो गया.

221.42 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाने में कामयाब रहे ब्रूक

मैच के दौरान हैरी ब्रूक ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की तरफ से चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 14 गेंदों का सामना किया. इस बीच 221.42 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 31 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से दो चौके और दो खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

टिम साउथी ने 10 गेंदों में लुटाए 13 रन

वहीं बात करें पिछले मुकाबले में टिम साउथी के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने अपनी टीम बर्मिंघम फीनिक्स की तरफ से कुल 10 गेंदे डाली. इस बीच 23 रन खर्च करते हुए एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार विपक्षी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज माइकल पेपर (28) बने.

दिलशान की वजह से लोकप्रिय हुआ 'दिलस्कूप' शॉट

'दिलस्कूप' शॉट दिलशान की वजह से ज्यादा लोकप्रिय हुआ. वह इस शॉट को काफी खूबसूरती के साथ खेला करते थे. यह एक ऐसा शॉट है जिसमें बल्लेबाज गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से खेलता है. श्रीलंकाई बल्लेबाज के मुताबिक उन्होंने इस शॉट को टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते समय सीखा था.

यह भी पढ़ें- 6,6,6, कप्तानी मिलते ही छक्के पर छक्के जड़ने लगा इंग्लैंड का युवा स्टार, VIDEO

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
England, Harry Cherrington Brook, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com