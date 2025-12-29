विज्ञापन
विशेष लिंक

साल 2025 में VIRAT, SMRITI, ROHIT समेत धुरंधरों ने बना डाले 5 ऐसे महारिकॉर्ड जो लंबे समय तक रहेंगे बरक़रार

साल 2025 में स्मृति संधाना से लेकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी जैसे सितारे अक्सर सुर्खियों में छाये रहे.

Read Time: 4 mins
Share
साल 2025 में VIRAT, SMRITI, ROHIT समेत धुरंधरों ने बना डाले 5 ऐसे महारिकॉर्ड जो लंबे समय तक रहेंगे बरक़रार
Virat Kohli Rohit Sharma Smriti Mandhana vaibhav suryavanshi Shubman Gill
  • विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 53 शतक बनाकर किसी भी फॉर्मेट में सर्वाधिक शतकीय रिकॉर्ड हासिल किया
  • विराट कोहली ने 344 लिस्ट-ए मैचों में 57.87 के औसत से माइकल बेवन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है
  • स्मृति मंधाना ने सबसे तेज़ 10,000 रन पूरे कर विश्व महिला क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय क्रिकेट के लिए बीत रहा साल 2025 खुशियों की कई सौगातें लेकर आया. स्मृति संधाना से लेकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी जैसे सितारे अक्सर सुर्खियों में छाये रहे. इन सितारों ने इस साल कई ऐसे रिकॉर्ड भी बना दिये जो फ़ैन्स का दिल तो जीतते ही रहे, ये ऐसे महारिकॉर्ड भी साबित हुए जिन्हें तोड़ना आनेवाले वक्त में दुनिया भर के क्रिकेटरों के लिए एक ख़्वाब और एक चुनौती बनी रहेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

 विराट कोहली

 विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपने नाम 53 शतक कर लिए. किसी भी एक फॉर्मैट में किसी क्रिकेटर का बनाया ये सर्वाधिक शतकीय रिकॉर्ड है. विराट के नाम 308 वनडे मैचों में 53 शतकों के साथ 14557 रन हो गये हैं.

बल्लेबाज    टीम    मैच शतक
विराट कोहली       भारत        30853
सचिन तेंदुलकर भारत    463    49
रोहित शर्मा  भारत279 33
रिकी पॉन्टिंग  ऑस्ट्रेलिया375  30

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 84 शतकों वाले किंग कोहली ने साल के ख़त्म होने से पहले लिस्ट-A के मैचों में भी सबसे बड़े औसत का रिकॉर्ड बना डाला. 344 लिस्ट-A मैचों के साथ विराट का विशाल बैटिंग औसत 57.87 (344 मैचों के साथ) लंबे सयम तक एक रिकॉर्ड रहने वाला है. लिस्ट-A में उन्होंने माइकल बेवन के 57.86 के औसत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.   

बैटर          टीमऔसत
विराट कोहलीभारत57.87
माइकल बेवनऑस्ट्रेलिया57.86
सैम हैन-इंग्लैंड57.76
शान मसूद-पाकिस्तान    57.13
चेतेश्वर पुजाराभारत   57.01
Latest and Breaking News on NDTV
 

स्मृति मंधाना

विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम की सुपरस्टार स्मृति मंधाना के निजी जीवन में चाहे जितनी भी उथल-पुथल रही हो, क्रिकेट के मैदान की वो लाजवाब क्वीन बनी रहीं हैं. स्मृति मंधाना साल 2025 के ख़त्म होने से पहले दुनिया में सबसे तेज़ 10,000 रनों का जादुई आंकड़ा छूनेवाली स्टार बन गईं. मंधाना ने सिर्फ़ 280 पारियों में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए.

बैटरटीम  पारीरन
स्मृति मंधाना      भारत   280   10,053
मिताली राज  भारत314  10,868
शैरोलेट एडवर्ड्स इंग्लैंड    316   10, 273
सूज़ी बेट्स     न्यूज़ीलैंड     343      10,652

Latest and Breaking News on NDTV

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने साल 2025 में शाहिद आफ़रीदी के वनडे मैचों में 351 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. बड़ी बात ये है कि हिटमैन ने 350 से ज़्यादा छक्के 279 वनडे मैचों में ही लगा डाले. शाहिद आफ़रीदी के नाम 351 छक्के 398 मैचों में दर्ज हुए हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल 331 छक्के हैं. ये रिकॉर्ड आनेवाले कई सालों तक नहीं टूटने वाला लगता है.

बल्लेबाजटीममैचछक्के
रोहित शर्मा  भारत 279  355
शाहिद आफ़रीदीपाकिस्तान398   351
क्रिस गेल    वेस्ट इंडीज़  301   331


 

Latest and Breaking News on NDTV

शुभमन गिल
शुभमन गिल के लिए हालांकि साल का अंत उनके टैलेंट के मुताबिक नहीं हो पाया. लेकिन बतौर टेस्ट कप्तान उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर अपना डंका बजवा दिया. इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट मैच की सीरीज़ में बतौर कप्तान वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए.इग्लैंड दौरे पर गिल ने पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का 46 साल पुराना 732 रनों  का रिकॉर्ड तोड़ दिया. हालांकि वो ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ने से महज़ 56 रन दूर रह गये.

कप्तान      टीमसाल   रन
डॉन ब्रैडमैन    ऑस्ट्रेलिया   1936-37   810
शुभमन गिल    भारत     2025  754
सुनील गावस्कर  भारत     1978-79 732

इसी दौरान शुभमन गिल ने बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 269 और 161 रनों की पारी खेलकर धमाका कर दिया.कप्तान गिल ने एजबैस्टन में 430 रन बनाये जो ग्राहम गूच के 456 के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड टोटल साबित हुआ. एक ही मैच में दोहरा शतक लगाने वाले वो भारत के दूसरे और दुनिया के 9वें बैटर भी बन गये.

Latest and Breaking News on NDTV

वैभव सूर्यवंशी
बिहार के समस्तीपुर के रहनेवाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी (14 साल 272 दिन; 24 दिसंबर, 2025) ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में शतक लगाकर सबसे युवा खिलाड़ी के तौर पर लिस्ट-A शतक लगाने रिकॉर्ड बना डाला. उन्होंने 14 साल की उम्र में शतक लगाकर पाकिस्तान के जहूर इलाही (15 साल 209 दिन, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स, 1986) का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. वैभव ने विजय हज़ारे की अपनी इस तूफ़ानी पारी में 84 गेंदों पर 190 रन बनाये. उन्होंने इस पारी में 16 चौके और 15 छक्के लगाकर अरुणाचल के गेंदबाज़ों के छक्के छुड़ा दिये. वैभव ने 226.19 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की.

ये भी पढ़ें- IND vs NZ: ऋषभ पंत के अलावा वनडे टीम से बाहर हो सकते हैं 2 बड़े दिग्गज, इस खिलाड़ी की होगी एंट्री !

ये भी पढ़ें- 'जब पक्के इरादे की बात आती है तो', तेंदुलकर नहीं, कर्टनी एम्ब्रोस ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे मुश्किल बल्लेबाज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandhana, Virat Kohli, Rohit Gurunath Sharma, Shubman Singh Gill, Vaibhav Sooryavanshi, Cricket, Yearender2025
Get App for Better Experience
Install Now