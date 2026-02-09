Gold-Silver Prices Today Live Updates: सोने और चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते मिलाजुला कारोबार हुआ है, जिससे सोने का दाम 3 हजार रुपये से अधिक बढ़ गया है. वहीं, चांदी करीब 21 हजार रुपये सस्ती हो गई. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत 3,381 रुपये बढ़कर 1,52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि एक फरवरी को 1,48,697 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी. ऐसे में निवेशकों के पास सस्ते में खरीदारी का मौका बना हुआ है.

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको सोने-चांदी के रेट का पल-पल का अपडेट देने जा रहे हैं. जानिए देश के अलग-अलग शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, आदि में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव और एक्सपर्ट्स की राय जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सोने-चांदी के दाम अब और बढ़ेंगे या फिर गिरवाट आने की उम्मीद है. अगर आप आज सोना-चांदी खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको ताजा कीमतों पर नजर रखना जरूरी है. यहां जानें आज 9 फरवरी को सोने-चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर से कितने नीचे ट्रेड कर रहे हैं...

