IND vs PAK: 'एहसान चुकाए पाकिस्तान.', भारत टी-20 वर्ल्ड कप मैच बहिष्कार को लेकर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी को दिखाया आईना

Ind vs Pak T20 World Cup Boycott Row: NDTV के बोरिया मजूमदार ने कहा," लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखकर ICC के एसोसिएट देशों को भी सम्मान देने को कहा है

India-Pakistan Controversy: पाकिस्तान लेगा यू-टर्न
  • भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा या नहीं, इस पर आज दोपहर फैसला होगा
  • पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ आज मोहसिन नकवी के साथ मैच बहिष्कार मामले पर मीटिंग करेंगे
  • NDTV के कंसल्टेंट एडिटर बोरिया मजूमदार के अनुसार पाकिस्तान मैच खेलने के लिए यू-टर्न ले सकता है
India vs Pakistan T20 World Cup Controversy : भारत और पाकिस्तान के बीच  मैच होगा या नहीं, इसको लेकर नई बात सामने आ गई है. रिपोर्ट के अनुसार आज इस बात कै फैसला आ जाएगा कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ मैच खेल रहे हैं या नहीं, बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे मोहसिन नकवी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से बहिष्कार के मामले में को लेकर मीटिंग करने वाले हैं. इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान का आखिरी फैसला सामने आ जाएगा. ऐसे में NDTV Sports के कंसल्टेंट एडिटर बोरिया मजूमदार ने माना है कि पाकिस्तान यू-टर्न लेने वाला है और भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मैच होगा.  

2:30 बजे PM के साथ मीटिंग

NDTV के बोरिया मजूमदार ने कहा," लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखकर ICC के एसोसिएट देशों को भी सम्मान देने को कहा है. इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने PCB को लेटर लिखकर याद दिलाया था कि जब दोनों देशों के बीच क्रिकेट की बात आती है तो श्रीलंका के पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं, और उन्हें याद दिलाया था कि श्रीलंकाई क्रिकेटर तब भी पाकिस्तान गए थे जब उन पर पाकिस्तान में आतंकवादियों ने हमला किया था.  तो अब पाकिस्तान के लिए समय आ गया है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच इस मैच का सम्मान करके एहसान चुकाए, जो 15 फरवरी को कोलंबो में होना है". ़

पाकिस्तान लेगा यू-टर्न

"फैसला आज भी आ सकता है, पाक PM प आज दोपहर करीब 2:3:00 बजे मोहसिन नकवी  से मिलने वाले हैं. इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि चार अलग-अलग प्लान होंगे, एक पाकिस्तान कहेगा कि खेल के बड़े हित में, वे कहेंगे कि UAE एक ऐसा बोर्ड रहा है जो उनके करीब रहा है, श्रीलंका एक ऐसा बोर्ड रहा है जो उनके करीब रहा है, उन्होंने बांग्लादेश के साथ मिलकर ICC को यह समझाने की कोशिश की है कि BCB पर कोई बैन न लगाया जाए और एसोसिएट मेंबर देशों को खेल के बड़े हित के लिए फाइनेंशियली नुकसान होगा, पाकिस्तान यू-टर्न लेने का यह फैसला ले रहा है, यही सबसे ज़्यादा संभावना है".

NDTV के बोरिया ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक इस पर एक भी ऑफिशियल बात नहीं आई है, हमने ICC से ऑफिशियली या अनऑफिशियली कुछ नहीं सुना है. हमें एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के लेटर का टेक्स्ट पता है कि उन्होंने क्या लिखा है, हम वह सब जानते हैं.   लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक मीटिंग होने वाली है और पाकिस्तान के PM को इस तरह का फैसला लेने से पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा क्योंकि आपको उनकी पोजीशन बचानी है".

पाकिस्तान PM  की पोजीशन बचानी है

NDTV के बोरिया मजूमदार ने आगे ये भी कहा कि, "आपको प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बचानी होगी. मेरा मतलब है कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर यह बयान दे कि मैच नहीं होगा और फिर आप 4 दिन बाद यू-टर्न ले लेते हैं.  आपको प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बचानी होगी, ऐसी कहानी बनानी होगी जिससे आप उनकी पोजीशन बचा सकें. यही होगा.  एक मीटिंग होगी जिसके बाद यह कहानी बनाई जाएगी कि खेल के बड़े हित को प्राथमिकता दी गई है और पाकिस्तान वही कर रहा है जो PM कर रहे हैं".  

T20 World Cup 2026, India, Pakistan, Cricket
