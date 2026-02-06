फाइनल में वैभव के तूफानी शतक से परिवार भी गदगद, समस्तीपुर में समय से पहले आई होली, CM नीतीश भी खुश

अंडर-19 विश्वकप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से बवाल काट दिया. मात्र 80 गेंदों में 174 रनों की मैराथन पारी खेलने वाले वैभव की विस्फोटक शुरुआत की बदौलत टीम इंडिया ने प्रतिद्वंदी इंग्लैंड को 412 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है. वैभव के तूफानी पारी की चर्चा उनके गृह नगर समस्तीपुर में भी है. परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा है तो वहीं बच्चों तो इस ऐतिहासिक पारी के जश्न के बीच मिठाई भी बांटी गई.

80 गेंदों में ठोक दिए 175

जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है.इस महामुकाबले की खास बात यह है कि टूर्नामेंट में अब तक दोनों ही टीमें एक भी मैच नहीं हारी हैं और खिताब जीतने के इरादे से पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी हैं.समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने महज 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया.उन्होंने 80 गेंदों में 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से शानदार 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली.

समस्तीपुर में जश्न ही जश्न



अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में वैभव सूर्यवंशी के इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उनके पैतृक जिले समस्तीपुर में जश्न का माहौल है। शहर के पटेल मैदान में जहां से वैभव ने बचपन में क्रिकेट की शुरुआत की थी,वहां उनकी क्रिकेट एकेडमी के बच्चों और उनके बचपन के कोच ब्रजेश झा ने आतिशबाजी कर अबील खेला तो वहीं मिठाई बांट खुशी भी मनाई.वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोज ब्रजेश झा का कहना है कि वैभव की इस पारी ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है,बल्कि समस्तीपुर का नाम भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है.पूरे जिले में लोग टीवी से चिपके हुए हैं और भारत की जीत की दुआ कर रहे हैं.

नीतीश कुमार भी गदगद



वैभव की इस खास पारी पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी खूब खुश हैं. वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतक पर नीतीश कुमार ने लिखा कि

