Yearender 2025: इस साल क्रिकेट के मैदान पर भारत की 5 बड़ी उपलब्धियां

Team India Top 5 Moments in Year 2025: साल 2025 समाप्ति की ओर है. भारतीय क्रिकेट के लिए यह साल बेहद यादगार रहा है. पुरुष टीम के साथ ही महिला टीम ने भी इस साल ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की. महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए भी ये साल अभूतपूर्व रहा है. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए साल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार समाप्त करने वाला साल था. भारतीय टीम ने एमएस धोनी की कप्तानी में 2013 में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था. 2017 में टीम इंडिया को फाइनल में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 9 मार्च 2025 को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब जीता था. इस जीत के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का भारतीय टीम का 12 साल का इंतजार भी समाप्त हुआ.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 28 सितंबर को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप का खिताब जीता था. टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला गया था. एशिया कप के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने थे. इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम विजेता बनकर उभरी.

साल 2025 भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए हमेशा यादगार रहेगा. 2 नवंबर को डॉ. डी. वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता था. भारतीय महिला अंडर-19 टीम ने टी20 फॉर्मेट का विश्व कप जीता. फाइनल में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था.

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ ही महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए भी 2025 बेहद यादगार रहेगा. भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पहली बार खेले गए टी20 विश्व कप का खिताब जीता. कोलंबो में खेले गए फाइनल में महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराया था.