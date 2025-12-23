Year Ender 2025: साल 2025 में क्रिकेट में 5 सबसे चौंकाने वाले रिकॉर्ड, आप हैरान रह जाएंगे

साल 2025 का एक-एक दिन आगे बढ़ रहा है, तो साल भी समापन की ओर जा रहा है. इस साल क्रिकेट मैदान पर एक से बढ़कर एक कारनामे हुए, जो फैंस के ज़हन में समा गए. लेकिन कुछ कारनामे बहुत ही स्पेशल भी हुए. कुछ ऐसे कारनामे, जो एकदम से चौंका देते हैं. हम आपके लिए ऐसे ही रिकॉर्ड छांट कर लेकर आए हैं. इनमें एक कारनामा तो टेस्ट इतिहास के करीब 148 साल के इतिहास में पहली बार हुआ, तो कुछ रिकॉर्ड इंडियन प्रीमियर लीग से निकले. आप बारी-बारी से इन कारनामों के बारे में जानिए.

1. पहली बार हुआ टेस्ट इतिहास में ऐसा

यह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया WTC फाइनल मुकाबला था. और जो घटित हुआ, वह टेस्ट इतिहास के करीब 148 साल में पहली बार हुआ. इतने साल और करीब 561 टेस्ट मैचों में पहली बार हुआ, जब दोनों ही टीमों के ओपनर बल्लेबाज खाता नहीं खोल सके. ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा और दक्षिण अफ्रीका के मार्करम पहली पारी में खाता नहीं खोल सके.

2. आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक

क्या एंट्री रही वैभव सूर्यवंशी की.आईपीएल में करियर की पहली ही गेंद पर शार्दूल ठाकुर की पहली ही गेंद पर जड़ा छ्क्का इस पीढ़ी के प्रशंसक शायद ही भूल सकें, तो वहीं वैभल ने सिर्फ 14 साल 31 दिन की उम्र में राजस्थान के लिए शतक बना डाला. इसी के साथ ही वह आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज गए. वैभव ने गुजरात के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर 7 चौकों और 11 छक्कों से शतक जड़ा, तो क्रिकेट जगत ने दांत तले उंगली दबा ली.

3. आईपीएल में सबसे कम स्कोर का बचाव

यह इस साल 15 अप्रैल को चंडीगढ़ में खेला गया मुकाबला रहा. इसमें पंजाब की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 11 रन ही बना सकी. लेकिन जवाब में केकेआर ने सरेंडर कर दिया. किंग खान की टीम 15.1 ओवरों में सिर्फ 95 ही ऑलआउट हुई, तो यह आईपीएल के करीब 17 साल के इतिहास में किसी टीम ने सबसे कम स्कोर बनाकर इसका सफलतापूर्वक बचाव करने का रिकॉर्ड बना दिया.

4. पाकिस्तान ने रचा इतिहास

पड़ोसी देश की टीम ने टी20 में दम दिखाते हुए साल में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने का कारनामा किया. इस साल पाकिस्तान ने 21 जीत हासिल की, जो खेल के इस फॉर्मेट में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है. पाकिस्तान ने साल 2025 में कुल 34 मैच खेले. इसमें उसने 21 जीते, जबकि 13 में उसे हार मिली. इसमें श्रीलंका और बाग्लादेश का सफाया भी शामिल है.सभी मैचों में सलमान आगा कप्तान रहे.

5. अभिषेक का तूफानी कारनामा

यह कारनामा भारतीय आतिशी ओपनर अभिषेक शर्मा ने किया, जब उन्होंने 2 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 54 गेंदों पर वानखेड़े स्टेडियम में 135 रन जड़ डाले. यह इस साल बनाया गया किसी भी बल्लेबाज का इस फॉर्मेट में सबसे बड़ा स्कोर रहा. अभिषेक ने 7 चौके और 13 छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक-रेट 250.00 का रहा. यही वह मैच था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों पर अर्द्धशतक जड़ा. भारत की तरफ से दूसरा सबसे तेज. 37 गेंदों पर शतक. यह भी भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक