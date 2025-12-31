विज्ञापन
विशेष लिंक

दीप्ति शर्मा के नाम रहा साल 2025, इस रिकॉर्ड के साथ नए साल में एंट्री ले रहीं वर्ल्ड चैंपियन ऑलराउंडर

Deepti Sharma: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के लिए साल 2025 यादगार रहा. दीप्ति ने वनडे क्रिकेट, टी20 और महिला प्रीमियर लीग में नया मुकाम बनाया.

Read Time: 3 mins
Share
दीप्ति शर्मा के नाम रहा साल 2025, इस रिकॉर्ड के साथ नए साल में एंट्री ले रहीं वर्ल्ड चैंपियन ऑलराउंडर
Deepti Sharma: दीप्ति ने इस साल कई रिकॉर्ड बनाए

Year Ender Deepti Sharma: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के लिए साल 2025 यादगार रहा. दीप्ति ने वनडे क्रिकेट, टी20 और महिला प्रीमियर लीग में नया मुकाम बनाया. वह एक नए रिकॉर्ड के साथ साल 2026 में एंट्री करेंगी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर वनडे विश्व कप का खिताब जीता. यह पहला मौका था, जब भारतीय टीम विश्व चैंपियन बनी. 

भारत को विश्व चैंपियन बनाने में दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले से अहम भूमिका निभाई. फाइनल मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 58 रन की अहम पारी खेलने के साथ ही 5 विकेट हासिल करते हुए देश को खिताबी जीत दिलाने में यादगार भूमिका निभाई थी. वहीं पूरे टूर्नामेंट में दीप्ति ने 22 विकेट लेने के साथ ही 215 रन बनाए थे. उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा गया था. दीप्ति यह सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं.

वनडे विश्व कप 2025 के बाद महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए नीलामी प्रक्रिया का आयोजन हुआ था. दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्ज ने आरटीएम के तहत टीम में शामिल किया. वह महिला प्रीमियर लीग के इतिहास की पहली खिलाड़ी बनीं जिनके लिए आरटीएम का इस्तेमाल किया गया. यूपी वॉरियर्ज ने 3.20 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया.

साल 2025 समाप्त होने के ठीक एक दिन पहले यानी 30 दिसंबर को दीप्ति शर्मा ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज के पांचवें मैच में 1 विकेट लेते ही वह अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी बन गईं. दीप्ति के 133 मैचों की 120 पारियों में 152 विकेट हो गए हैं. दीप्ति ने ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्कट को पीछे छोड़ा जिनके नाम 123 मैचों में 151 विकेट हैं. दीप्ति मौजूदा समय में आईसीसी की टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में भी पहले स्थान पर काबिज हैं. इस तरह दीप्ति साल 2026 में टी20 की नंबर वन गेंदबाज और इस फॉर्मेट की सफलतम गेंदबाज के रूप में प्रवेश करेंगी.

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा अंतरराष्ट्रीय महिला टी20 क्रिकेट के एवरेस्ट पर

यह भी पढ़ें: IND vs SL: भारत ने किया श्रीलंका के खिलाफ 5-0 से किया क्लीन स्वीप, T20I में तीसरी बार किया ये कारनामा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, Deepti Sharma, Yearender2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com