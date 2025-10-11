IND vs WI: यशस्वी जायसवाल दोहरे शतक से चूके, लेकिन टेस्ट में बना गए वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

Yashasvi Jaiswal World record in Test : दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और 175 रन बनाकर रन आउट हो गए. जायसवाल के पास तीसरा दोहरा शतक जमाने का मौका था लेकिन कप्तान शुभमन गिल के साथ रन लेने की गलतफहमी में रन आउट हो गए. जायसवाल 175 पर आउट हुए. भले ही जायसवाल दोहरा शतक जमाने से चूक गए लेकिन उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. जायसवाल का टेस्ट में यह 7वां शतक है. भारत के युवा स्टार टेस्ट में 23 साल की उम्र में बतौर ओपनर सबसे तेज 7 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ग्रीम स्मिथ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

ग्रीम स्मिथ ने 23 साल की उम्र तक टेस्ट में बतौर ओपनर 7 शतक लगाए थे लेकिन इसके लिए उन्होंने 50 पारी खेली थी. वहीं, जायसवाल ने केवल 48वीं पारी में इस खास मुकाम को हासिल कर लिया है. बता दें कि जायसवाल ने 258 गेंद पर 175 रन की पारी खेली, अपनी पारी में यशस्वी ने 22 चौके लगाए. बता दें कि जायसवाल अपने टेस्ट करियर में दो बार रन आउट हुए हैं. इससे पहले 2024 में मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 रन बनाकर रन आउट हुए थे.

23 साल की उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक:

सचिन तेंदुलकर- 11.

यशस्वी जयसवाल- 7

रवि शास्त्री - 5.

दिलीप वेंगसरकर - 5

दुर्भाग्यपूर्ण रहे जायसवाल

भारत की पारी के 92वें ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल रन आउट हो गए. दरअसल, गेंदबाज सील्स ने ऑफ स्टंप के हल्का बाहर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद फेंकी जिसपर जायसवाल ने मिडऑफ की ओर खेला और रन के लिए भागे, लेकिन गिल ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. लेकिन तब तक जायसवाल अपने क्रीज से काफी दूर निकल गए थे. जायसवाल आधे क्रीज से वापस लौटे लेकिन समय रहते अपने क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए.

Mindless running from Jaiswal after hitting straight to fielder resulting in run out.



He did the same thing in Melbourne too when he was batting with Virat Kohli.



Bottled an easy 100 there & now a 200 here#YashasviJaiswal #INDvWI #TeamIndia pic.twitter.com/BvKygFeKUL — Prateek (@prateek_295) October 11, 2025

गिल और जायससवाल के बीच रन लेने की गलतफहमी हुई और जायसवाल दोहरे शतक से चूक गए. गिल काफ़ी निराश नज़र आए और जायसवाल को शायद यह कह रहे थे कि रन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जायसवाल शॉट खेलते ही दौड़ पड़े थे. दोनों के बीच कुछ देर बात भी हुई लेकिन आखिर में जायसवाल निराशा भाव से पवेलियन की ओर लौटे.