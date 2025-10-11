IND vs WI: जायसवाल ने दिग्गज पाकिस्तानी को किया चित, अब तेंदुलकर भी पीछे छूटे

Yashasvi Jaiswal record, IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल 173 रन बनाकर नाबाद हैं. जायसवाल 23 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा 150+ स्कोर करने दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने जावेद मियांदाद और ग्रीम स्मिथ को पछाड़ दिया है. बता दें कि डॉन ब्रैडमैन ने अपने टेस्ट करियर में 8 बार 150+ स्कोर करने में सफलता हासिल की है तो वहीं, यशस्वी जायसवाल ने अबतक 5 बार यह कारनामा कर दिखाया है. ग्रीम स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर में 4 बार यह कारनामा करने में सफल रहे थे.

23 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा 150+ स्कोर करने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

बल्लेबाज कब से कब तक देश 23 साल की उम्र में 150+ स्कोर डॉन ब्रैडमैन 1930-1932 ऑस्ट्रेलिया 8 यशस्वी जायसवाल 2023-2025 भारत 5 जावेद मियांदाद 1976-1979 पाकिस्तान 4 ग्रीम स्मिथ 2002-2003 साउथ अफ्रीका 4 सचिन तेंदुलकर 1993-1997 भारत 4

इतना ही नहीं जायसवास टेस्ट इतिहास में 48 पारियों के बाद सबसे ज्यादा 150 + स्कोर करने वाले दूसरे बल्लेबाज भी हैं, इस मामले में पहले नंबर पर डॉन ब्रैडमैन हैं जिन्होंने 11 बार यह कमाल अपने टेस्ट करियर में किया था. जायसवाल ने 5 बार यह कमाल अबतक अपने टेस्ट करियर में करने में सफल हो गए हैं

टेस्ट इतिहास में 48 पारियों के बाद सर्वाधिक 150 रन

11: डॉन ब्रैडमैन

05: यशस्वी जायसवाल

05: हैरी ब्रुक

05: नील हार्वे

05: आर्थर मॉरिस

◎ 05: एवर्टन वीक्स

दिल्ली टेस्ट मैच में जायसवाल के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं. इसके अलावा जायसवाल टेस्ट में 3000 रन पूरा करने वाले भारत के दूसरे सबसे तेज बैटर हैं. यशस्वी जयसवाल ने 71 पारियों में ही 3000 रन पूरा करने में सफलता हासिल की है. इस मामले में पहले नंबर पर सुनील गावस्कर हैं जिन्होंने 69 पारियों में ही यह कमाल कर दिखाया था.

सबसे तेज 3000 टेस्ट रन पूरा करने वाले बल्लेबाज

69 पारी - सुनील गावस्कर

71पारी - यशस्वी जयसवाल

74 पारी- सौरव गांगुली

77 पारी-शुभमन गिल

78 पारी - राहुल द्रविड़

79 पारी - पोली उमरीगर

80पारी - विराट कोहली

मैच की बात करें तो भारत ने वेस्टइंडीज के आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन दो विकेट पर 318 रन बनाए. शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में पहली बार टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया जिसका जायसवाल ने पूरा फायदा उठाया.

पहले टेस्ट में बड़ा स्कोर बनाने से चूकने वाले जायसवाल दूसरे मौके को हाथ से जाने देने के मूड में नहीं थे और उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट लगाए. वह 253 गेंदों पर 22 चौकों की मदद से 173 रन बनाकर खेल रहे हैं.