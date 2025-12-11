विज्ञापन
 करियर दांव पर, फिर भी रोहित शर्मा ने अपनी सेंचुरी कुर्बान कर दी, यशस्वी जायसवाल ने खोला बड़ा राज

Yashasvi Jaiswal react on Rohit Sharma: जायसवाल ने तीसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी की थी और अपना पहला शतक बनाया था. जयसवाल ने नाबाद 116 रन की पारी खेली थी. बता दें कि जायसलाल ने अबतक 28 टेस्ट मैचों में 2511 रन, जबकि 4 वनडे में 171 रन बनाए हैं

Yashasvi Jaiswal speaks on Rohit Sharma: जायसवाल का बड़ा बयान
  • यशस्वी जायसवाल ने तीसरे वनडे में नाबाद 116 रन बनाकर अपना पहला वनडे शतक पूरा किया था
  • रोहित शर्मा ने जायसवाल को बिना रन रेट की चिंता किए समय लेने और जोखिम उठाने की सलाह दी थी
  • विराट कोहली के साथ शतकीय सेलिब्रेशन में जायसवाल ने उनके ह्यूमर सेंस और मूवमेंट की प्रशंसा की
Yashasvi Jaiswal on Rohit Sharma: तीसरे वनडे में यशस्वी जायसवाल ने अपने वनडे करियर का पहला शतक बनाया. उस मैच में रोहित शर्मा ने 75 रन का पारी खेली और अपना शतक पूरा करने से पहले बड़ा शॉट मारने की कोशिश में कैच आउट हो गए थे. उस मैच में रोहित के पास अपना शतक पूरा करने का मौका था लेकिन भारतीय युवा ओपनर बल्लेबाज के लिए हिट मैन ने अपना शतक कुर्बान कर दिया. दरअसल, यह बात यशस्वी जायसवाल ने बताया. अपने पहले वनडे शतक को लेकर बात करते हुए  जायसवाल  ने बताया कि वह रोहित ही थे जिसके कारण वह अपना पहला वनडे शतक पूरा करने में सफल रहे.

एजेंडा आजतक के मंच पर बात करते हुए जायसवाल ने अपने पहले वनडे शतक को लेकर बात की और कहा, "मैं पहले दो मैचों में कम स्कोर की वजह से बहुत नर्वस था और कई डॉट बॉल खेल रहा था, लेकिन रोहित शर्मा ने मुझसे कहा कि "मैं रिस्क लूंगा, तुम रन रेट के बारे में सोचे बिना अपना समय ले सकते हो."

इसके अलावा जायसवाल ने प्रोग्राम में विराट कोहली को लेकर भी बात की, जायसवाल ने खासकर कोहली के साथ अपने शतकीय सेलिब्रेशन को लेकर कहा, ,"एक गाना है लगन लगन करके...उन्होंने कहा कि तू भी कर, तो मैंने कहा हां करता हूं. वो बहुत अच्छा मूवमेंट था. पाजी (विराट कोहली) का सेंस ऑफ ह्म्यूर अद्भुत है. बहुत मजा आता है जब भी वो रहते हैं. वो बहुत जल्दी चीजें पकड़ते हैं."

इस दौरान जायसवाल ने अपने स्पेशल शतक को लेकर कहा,"सभी शतक जो मैं करता हूं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं. लेकिन स्पेशली जब मैंने अभी ओवल में टेस्ट में 100 बनाया था, जिसमें मेरी पूरी फैमली आई थी और वो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे थे, टेस्ट मैच खेलते हुए, वो काफी स्पेशल था मेरे लिए."

जायसवाल ने तीसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी की थी और अपना पहला शतक बनाया था. जयसवाल ने नाबाद 116 रन की पारी खेली थी. बता दें कि जायसलाल ने अबतक 28 टेस्ट मैचों में 2511 रन, जबकि 4 वनडे में 171 रन बनाए हैं.  23 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 723 रन हैं. 

