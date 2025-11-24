IND vs SA: यशस्वी जायसवाल ने WTC में रचा इतिहास, तोड़ा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड, ऐसा कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Yashasvi Jaiswal record, IND vs SA 2nd Test : गुवाहटी टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक जमाया और एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. जायसवाल जुलाई 2023 के बाद से जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 + स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. जायसवाल ने अबतक अपने टेस्ट करियर में 20 बार 50 + स्कोर करने का कमाल कर दिखाया है. वहीं, इस समय के दौरैन जो रूट ने 46 पारी खेलकर कुल 17 बार 50 + स्कोर टेस्ट में करने में सफल रहे हैं.

यशस्वी जायसवाल के डेब्यू के बाद से सबसे ज़्यादा टेस्ट 50+ स्कोर

20 - यशस्वी जायसवाल (52 पारी)

17 - जो रूट (46 पारी)

15 - हैरी ब्रूक (35 पारी)

13 - बेन डकेट (47 पारी)

12 - ज़ैक क्रॉली (40 पारी)

12 - रवींद्र जडेजा (35 पारी)

12 - शुभमन गिल (43 पारी)

इसके अलावा जायसवाल ICC WTC में बौतर ओपनर सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं और भारत के पहले ओपनर हैं. WTC में बौतर ओपनर सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दिमुथ करुणारत्ने के नाम हैं, जिन्होंने 21 बार यह कमाल किया है, वहीं, जायसवाल ने 20 बार WTC में बौतर ओपनर 50+ स्कोर करने में सफल रहे हैं.

WTC में बौतर ओपनर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

21 - दिमुथ करुणारत्ने (64 पारी)

20* - यशस्वी जायसवाल (52 पारी)

19 - ज़ैक क्रॉली (89 पारी)

19 - उस्मान ख्वाजा (73 पारी)

18 - टॉम लैथम (70 पारी)

17 - क्रेग ब्रैथवेट (82 पारी)

17 - बेन डकेट (57पारी)

17 - रोहित शर्मा (66 पारी)

23 साल की उम्र तक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर

23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाजों में जायसवाल पांचवें नंबर पर है. बता दें कि टेस्ट करियर में 23 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा 50 + स्कोर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने 29 बार 50 + स्कोर 23 साल की उम्र तक करने में सफल रहे थे.

इस मामले में दूसरे नंबर पर रामनरेश सरवन हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र तक अपने टेस्ट करियर में 25 बार 50 + स्कोर करने में सफल रहे थे. एलिस्टेयर कुक ने 23 बार तो वहीं, जावेद मियांदाद ने 22 बार ऐसा कमाल किया था. न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने 20 बार 50 + स्कोर 23 साल की उम्र में करने में सफल रहे थे.

टेस्ट में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर- (23 साल की उम्र में)

29 - सचिन तेंदुलकर

25 - रामनरेश सरवन

23 - एलेस्टेयर कुक

22 - जावेद मियांदाद

20 - केन विलियमसन

20 - यशस्वी जायसवाल

इसके अलावा गुवाहटी में टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक जमाने वाले जायसवाल भारत के पहले बल्लेबाज हैं.

58 रन बनाकर आउट हुए जायसवाल

यशस्वी जायसवाल 58 रन बनाकर आउट हुए. जायसवाल ने अपनी पारी में 97 गेंद का सामना किया जिसमें 7 चौके और एक छक्के लगाने में सफल रहे. जायसवाल टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारत के 10वें बल्लेबाज हैं. जायसवाल ने अबतक 44 छक्का टेस्ट में जमा चुके हैं.