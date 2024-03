Ind vs Eng: यशस्वी मचाएंगे गदर, ऐसा करते ही बन जाएंगे WTC के इतिहास में ये कारनामा करने वाले विश्व क्रिकेट के पहले खिलाड़ी

जायसवाल (Yashasvi Jaiswal Record) के रिकॉर्ड की बात करें तो धर्मशाला में एक और बड़ा रिकॉर्ड वो अपने नाम का सकते हैं. जी हां जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में 29 रन बनाने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में अपना एक हज़ार रन पूरा कर लेंगे और इसी के साथ वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा 2023 - 2025 चक्र में 1000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज़ बन जायेंगे.

जायसवाल (Yashasvi Jaiswal in WTC 2023 to 2025) ने WTC के मौजूदा चक्र में 8 मुकाबलों के 15 परियो में 971 रन बना चुके हैं और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा हैं जिन्होंने 11 टेस्ट में 916 रन बनाए हैं. धर्मशाला में 29 रन बनाने के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में 1000 बनाने के रिकॉर्ड के साथ यशस्वी जायसवाल WTC के इतिहास में सबसे तेज़ एक हज़ार (Yashasvi Jaiswal Fastest one thousand run in WTC History) रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बन जायेंगे.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में सर्वाधिक रन



खिलाड़ी देश मैच रन औसत सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100/50

1. यशस्वी जयसवाल भारत 8 971 69.35 214* 3/3

2. उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया 11 918 43.61 141 1/5

3. जैक क्रॉली इंग्लैंड 9 808 47.52 189 1/5

4. स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया 11 718 37.78 110 1/4

5. मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलिया 9 670 47.85 118 1/5