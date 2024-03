Yashasvi Jaiswal: एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ये तीन रिकॉर्ड यशस्वी के निशाने पर, इस दिग्गज को पीछे छोड़ विश्व क्रिकेट में मचा देंगे खलबली

सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड

जायसवाल की नज़र इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़ बनने पर टिकी है. अगर वो आखिरी टेस्ट में तीन और छक्के लगा देते हैं तो वो इंग्लैंड (yashasvi Jaiswal Sixes Record) के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विश्व क्रिकेट के दूसरे बल्लेबाज़ बन जायेंगे. इस लिस्ट में जायसवाल से आगे (इंग्लैंड के खिलाफ) टीम साउदी 25 छक्के और हैं और सर विव रिचर्ड्स (34 छक्के) हैं.

पहले भारतीय बल्लेबाज़ बनेंगे यशस्वी

इंग्लैंड के खिलाफ कई रिकार्ड्स एक साथ अपने नाम दर्ज करने वाले जायसवाल के लिए एक और बड़ा मौका है जहाँ वो एक और खास कारनामा कर सकते हैं, जी हां इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में जायसवाल (Yashasvi Jaiswal 700 Runs Record vs England) अपने 700 रन पूरे करने से महज 45 रन दूर हैं और अगर आखिरी टेस्ट में वो 45 रन बना पाते हैं तो वो भारत बनाम इंग्लैंड के बीच एक सीरीज में 700 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज़ बन जायेंगे (Highest run scorer vs england or in a test series) और ऐसा कारनामा करने वाले विश्व क्रिकेट के तीसरे बल्लेबाज़ बन जायेंगे, इस लिस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाने क मामले में दो बल्लेबाज़ 1990 में ग्राहम गूच (752) और जो रूट 2021 में (737) रन बनाए थे.

इस मामले में गावस्कर को पीछे छोड़ देंगे

इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में जायसवाल (Yashasvi Jaiswal May Break Sunil Gavaskar Record) के पास एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है और वो है भारत के लिए एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं वो रिकॉर्ड (Sunil Gavaskar Most runs record in a Test Series) अभी पूर्व भारतीय दिग्गज ओपनर सुनील गावस्कर के नाम है. गावस्कर ने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने बल्ले से रनों की बरसात करते हुए 774 रन बनाए थे, ऐसे में यशस्वी जायसवाल धर्मशाला (Yashasvi Jaiswal vs England) में आखिरी टेस्ट मैच में कुल 120 रन बना लेते हैं तो वो इस मामले में दिग्गज स्टार गावस्कर को पीछे छोड़ इस पायदान पर काबिज हो जायेंगे