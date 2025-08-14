सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की हुई सगाई, सोशल मीडिया पर खबर तूफान सी वायरल

- सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक से एक निजी समारोह में हुई है
- सानिया चंडोक का संबंध मुंबई के बड़े कारोबारी परिवार रवि घाई से है जो होटल और आइसक्रीम ब्रांड के मालिक हैं
- अर्जुन तेंदुलकर ने जूनियर क्रिकेट में मुंबई और गोवा के लिए कुल सत्रह फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar is engaged) की सगाई हो गई है. अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंडोक के साथ हुई है, जिनका संबंध एक बड़े औद्योगिक घराने से है. और इसकी पुष्टि सचिन के परिवार ने NDTV से कर दी है. अर्जुन और सानिया की सगाई निजी समारोह में में हुई, जिसमें परिवार के सदस्यों और नजदीकी दोस्तों ने हिस्सा लिया. जानकारी के अनुसार सानिया चंडोक के पिता का नाम रवि घाई है. और घई फैमिली मुंबई का एक बड़ा और मशहूर कारोबारी परिवार है. परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी (लो-कैलोरी आइसक्रीम ब्रांड) के मालिक हैं. अर्जुन की सगाई की खबर आई, तो सोशल मीडिया पर तूफान सी वायरल हो गई और फैंस इस खबर पर अपने ही अंदाज में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं.
कुछ ऐसा रहा है अर्जुन का फर्स्ट क्लास करियर
जूनियर क्रिकेट के दिनों में मुंबई के लिए खेलने वाले लेफ्टी बॉलर-कम-ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर ने रणजी स्तर पर कुछ समय मुंबई के साथ गुजारन के बाद गोवा का रुख कर लिया. और अभी तक वह 17 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके है. इन मैचों में अर्जुन ने 37 विकेट चटकाए हैं. अर्जुन ने पारी में 4 विकेट दो बार, तो एक बार 5 विकेट लिए हैं. वहीं, वह निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाज भी हैं. इन 17 मैचों में अर्जुन ने 23.13 के औसत से 532 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और 2 अर्द्धशतक भी शामिल हैं.
सोशल मीडिया पर जैसे ही अर्जुन की खबर ब्रेक हुई, वैसे ही फैंस हरकत में आ गए
कौन है सानिया चंडोक, जो बनी है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बहू?? pic.twitter.com/cFevClFIrF— Kumar Sunil (@sunilsumank) August 13, 2025
फैंस ने खबर सामने आते ही इसे शेयर और लाइक करना शुरू कर दिया
रवि घई की पोती सानिया चंडोक संग सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई— Mr,CooL (@MR_COOL77777) August 13, 2025
यहा भी ना फ्लॉप हो जाए ये क्रिकेट की तरह 🤭#ArjunTendulkar pic.twitter.com/afTpdceyEo
प्रशंसक सानिया चंडोक के बारे में जानने को बहुत ही बेकरार हैं. इस मैसेज से आप उत्सुकता समझ सकते हैं
कौन है सानिया चंडोक, जो बनी है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बहू??— Priyanka Patel (@priyapatel7595) August 13, 2025
परिवार की तरफ से भले ही पुष्टि होनी बाकी हो, लेकिन प्रशंसकों ने जरूर बधाई देना शुरू कर दिया है
🚨 ARJUN TENDULKAR ENGAGED TO SAANIYA CHANDOK 🚨— INDIAN CRICKETER (@indian_Cricket4) August 13, 2025
Sachin Tendulkar's son Arjun gets engaged to Saaniya Chandok, granddaughter of Ravi Ghai. 💍 (AajTak)
A special chapter begins for the Tendulkar family. ❤️🔥
#ArjunTendulkar #SaaniyaChandok #SachinTendulkar #Engagement pic.twitter.com/0NqoGmwElM
