IND vs WI: दोहरे शतक से 23 रन दूर जायसवाल, निशाने पर होंगे कई रिकॉर्ड, कांबली, शास्त्री छूट जाएंगे पीछे

Yashasvi Jaiswal Upcoming Milestone: भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की मैराथन पारी के दम पर भारत ने पहले दिन स्टंप्स पर 318 रन बनाए. जायसवाल ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट के पहले दिन अपने टेस्ट करियर का सातवां शतक जड़ा और कई रिकॉर्ड्स तोड़े. दिन की समाप्ति पर जायसवाल 173 रन बनाकर खेल रहे हैं. दूसरे दिन जायसवाल को अपना दोहरा शतक लगाने के लिए 23 रन और बनाने होंगे. पिच से गेंदबाजों को पहले दिन कोई मदद नहीं मिली है, ऐसे में जायसवाल, जो शानदार लय में नजर आए, उनके पास दोहरा शतक जड़ने का बेहतरीन मौका होगा. अगर जायसवाल दोहरा शतक लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो वह विनोद कांबली और मयंक अग्रवाल को एक बड़ी रिकॉर्ड लिस्ट में पीछे छोड़ देंगे.

कांबली-मयंक छूटेंगे पीछे

जायसवाल ने भारत के लिए 26 टेस्ट में दो दोहरे शतक जड़े हैं. शानिवार को अगर वह 23 रन और जोड़ लेते हैं तो यह उनका टेस्ट में तीसरा दोहरा शतक होगा. भारत के लिए टेस्ट में सबसे अधिक दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में जायसवाल कांबली और मयंक को पीछे छोड़ देंगे और चेतेश्वर पुजारा के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. भारत के लिए कांबली ने 17 मैचों में 2 दोहरे शतक जड़े हैं. जबकि मयंक अग्रवाल ने 21 मैचों में दो दोहरे शतक जड़े थे. वहीं पुजारा ने 103 टेस्ट में भारत के लिए 3 दोहरे शतक जड़े हैं.

शास्त्री और कपिल देव भी छूट सकते हैं पीछे

24 की उम्र तक टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर पहले स्थान पर हैं. वहीं जायसवाल इस लिस्ट में काफी पीछे हैं. लेकिन वह रवि शास्त्री और कपिल देव को पीछे छोड़ने के मुहाने पर हैं. जायसवाल के नाम 26 मैचों की 48 पारियों में 2418 रन हैं. जायसवाल शानिवार को 66 रन और जोड़ते हैं तो वह 24 की उम्र से पहले सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शास्त्री और कपिल देव को पीछे छोड़ देंगे. रवि शास्त्री ने भारत के लिए 54 मैचों में 24 की उम्र से पहले 2463 रन बनाए थे. जबकि कपिल देव ने भारत के लिए खेले 62 मैचों में 2483 रन बनाए थे.

