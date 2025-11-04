विदर्भ के बल्लेबाज यश राठौड़ ने रणजी मैच में मचाया धमाल, विजय हजारे और कांबली को पीछे छोड़ रचा इतिहास

Yash Rathod Overtakes Vijay Hazare and Vinod Kambli: विदर्भ के बल्लेबाज यश राठौड़ का घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन रणजी ट्रॉफी के तीसरे राउंड में तमिलनाडु के खिलाफ धमाकेदार शतक के साथ जारी रहा. राठौड़ का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी रहा और उन्होंने कम से कम 2,000 रन बनाने वाले किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए सर्वोच्च प्रथम श्रेणी औसत की सूची में विजय हजारे और विनोद कांबली को पीछे छोड़ दिया.

विदर्भ और तमिलनाडु की टीमें कोयंबटूर के श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ग्राउंड में आमने-सामने हैं. प्रदोष रंजन पॉल (113) और बाबा इंद्रजीत (96) की चौथे विकेट के लिए 179 रनों की साझेदारी के बावजूद तमिलनाडु 291 रनों पर ही सिमट गया. विदर्भ के तेज गेंदबाज नचिकेत भूटे ने 65 रन देकर 5 विकेट चटकाए और तमिलनाडु की हार के मुख्य सूत्रधार रहे.

अमन मोखड़े (80), ध्रुव शौरी (82) और आर. समर्थ (56) द्वारा तमिलनाडु के गेंदबाजी आक्रमण और क्षेत्ररक्षण व्यवस्था को चुनौती देने के बाद राठौड़ क्रीज़ पर उतरे. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 61 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और दूसरे सत्र के मध्य में अपना नौवां प्रथम श्रेणी शतक जड़ा.

विजडन के अनुसार, 60 की औसत से 2,280 रन बनाने वाले राठौड़, कम से कम 2,000 रन बनाने वाले किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए छठे सबसे ज़्यादा प्रथम श्रेणी औसत वाले बल्लेबाज़ हैं. उन्होंने विजय हज़ारे (58.38) और विनोद कांबली (59.67) को पीछे छोड़ दिया है. वह 60 या उससे ज़्यादा की औसत से 2,000 रन बनाने वाले 12वें खिलाड़ी भी बने. इन 12 खिलाड़ियों में, राठौड़ बिना दोहरा शतक लगाए यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं.

उनका यह कारनामा 133 रनों पर थम गया और मौजूदा सीज़न में उनके कुल रन अब सात मैचों में 110.7 की औसत से 775 रन हो गए हैं. पिछले सीज़न में, वह रणजी ट्रॉफी में 10 मैचों में 960 रनों के साथ शीर्ष रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. राठौड़ ने दलीप ट्रॉफी में मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए तीन मैचों में 324 रनों के साथ अपने सीज़न की शुरुआत की थी.

राठौड़ ने ईरानी कप के एकमात्र मैच में शेष भारत के खिलाफ विदर्भ की 93 रनों की जीत के दौरान 91 और 5 रनों की पारी खेली थी. उन्होंने सीज़न के पहले दो रणजी ट्रॉफी मैचों में नागालैंड और झारखंड के खिलाफ 71 और 101* रनों की पारी खेली थी.