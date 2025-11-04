Gold Price Today: बल्ले-बल्ले! शादी सीजन से पहले सस्ता हुआ सोना-चांदी, खरीदारी का शानदार मौका, जानें ताजा भाव

शादियों का सीजन में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है. नवंबर की शुरुआत में वंडिंग सीजन शुरू होने से पहले ही सोने -चांदी के दामों में गिरावट आई है. ऐसे में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह बढ़िया मौका हो सकता है.

भारत में शादी और खास मौकों पर सोना-चांदी की खरीदारी का पुराना रिवाज है. निवेशक भी इसे हमेशा सुरक्षित ऑप्शन मानते हैं. गिरती कीमतों का फायदा उठाकर आप कम दाम में खरीदारी कर सकते हैं. चलिए जान लेते हें आज सोना-चांदी कितना सस्ता हुआ है और किस भाव पर मिल रहा है.

MCX पर सोने-चांदी हुआ इतना सस्ता

4 नवंबर दोपहर 12:30 बजे के अपडेट के मुताबिक, एमसीएक्स (MCX) पर 5 दिसंबर एक्सपायरी वाला गोल्ड ₹120,685 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले बंद भाव ₹121,409 से करीब ₹724 सस्ता है. यानी सोने में 0.6% की गिरावट दर्ज की गई.

वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है. 4 नवंबर दोपहर 12:32 बजे चांदी ₹145,924 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी, जो पिछले बंद भाव ₹147,758 से ₹1,834 कम है. यानी चांदी 1.24% टूटी है.

22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट

इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 4 नवंबर को 24 कैरेट सोना ₹1,21,010 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹1,10,926 पर रहा. चांदी का भाव ₹1,46,120 प्रति किलो दर्ज हुआ, जिसमें 1.25% की गिरावट दिखी.

बता दें कि IBJA द्वारा जारी रेट पूरे देश में समान होते हैं, लेकिन ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी जुड़ने से अलग-अलग शहरों में कीमतें थोड़ी बदल जाती हैं.

देश के बड़े शहरों में गोल्ड रेट

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना ₹1,22,510 और 22 कैरेट ₹1,12,400 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹1,22,460 और 22 कैरेट ₹1,12,250 दर्ज हुआ.

चेन्नई में 24 कैरेट ₹1,22,730 और 22 कैरेट ₹1,12,500 पर कारोबार हो रहा है.

कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना ₹1,22,460 और 22 कैरेट ₹1,12,250 प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है.

सोने की क्वालिटी ऐसे करें चेक

ज्वेलरी खरीदते समय उसकी शुद्धता (purity) की जांच जरूर करें. असली सोने की पहचान उसके हॉलमार्क से होती है.

24 कैरेट गोल्ड पर 999 लिखा होता है

22 कैरेट पर 916 अंकित होता है

18 कैरेट पर 750 लिखा रहता है.

इसके अलावा, बिल लेना न भूलें ताकि रीसेल या एक्सचेंज के वक्त कोई परेशानी न हो.

क्यों घट रहे हैं सोने के दाम?

कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डॉलर के मजबूत होने, ब्याज दरों में स्थिरता और क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट के कारण गोल्ड पर दबाव बना है. अमेरिका और यूरोप में आर्थिक आंकड़े सुधरने से निवेशक सोने से दूरी बना रहे हैं. त्योहारी खरीदारी खत्म होने के बाद अब स्थानीय बाजार में डिमांड थोड़ी धीमी पड़ी है.

क्या ये निवेश का सही समय है?

हालांकि अभी सोने के भाव कमजोर हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह शानदार एंट्री पॉइंट हो सकता है. जैसे-जैसे ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता बढ़ेगी, सोना दोबारा तेजी पकड़ सकता है.