दरभंगा के रोड शो में योगी का 'कवच', कमांडो के हाथ में ये कौन सी चीज?

CM Yogi Commando: बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए आखिरी दौर का प्रचार जारी है, जिसके बाद 6 नवंबर को वोटिंग होगी. प्रचार के आखिरी दिन कई बड़े चेहरे बिहार में नजर आए, जिनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे. सीएम योगी ने बिहार के दरभंगा में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार संजय सरावगी के लिए प्रचार किया और रोड शो निकाला. इस रोड शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ उनके कमांडो मौजूद हैं. वीडियो में दिख रहा है कि लोग जब उनकी तरफ फूल फेंक रहे हैं तो कमांडो एक खास चीज से उसे ब्लॉक कर देते हैं और योगी तक कुछ भी नहीं पहुंचने देते. अब सवाल है कि आखिर ये कौन सी चीज है, जिसे कमांडो योगी के कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं.

कौन सी कैटेगरी की सुरक्षा?

दरअसल योगी आदित्यनाथ को वीआईपी सुरक्षा के तहत Z प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है. इसमें पहले एनएसजी कमांडो भी शामिल थे, लेकिन पिछले साल सरकार ने एनएसजी को वीआईपी सुरक्षा से हटाने का फैसला लिया था. इसके बाद से सीआरपीएफ के जवान और कमांडो वीआईपी सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं.

क्या है ये कवच?

अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ के कमांडो हाथों में कौन सी चीज लेकर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, जो बिहार की रैली में नजर आया. दरअसल ये एक शीट होती है, जो पूरी तरह से बुलेटप्रूफ होती है. इसे बलिस्टिक शील्ड भी कहा जाता है. ये फोल्ड होकर एक ब्रीफकेस की तरह बन जाती है. आपने कई बार पीएम मोदी के साथ चल रहे कमांडोज के हाथों में ये ब्रीफकेस जैसी चीज जरूर देखी होगी. जब भी कोई हमला होता है या फिर सुरक्षा पर खतरा महसूस होता है तो कमांडो इस शीट का इस्तेमाल करते हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath campaigns for Bihar Minister and BJP candidate from Darbhanga, Sanjay Saraogi, in Darbhanga.#BiharElection2025 pic.twitter.com/0ZWRdrNMXN — ANI (@ANI) November 4, 2025

यही वजह है कि खुली सड़क पर रोड शो निकालते हुए योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा इन शीट से की जा रही है. सीआरपीएफ के कमांडोज की ये जिम्मेदारी है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, ऐसे में जब लोग फूल भी उनकी तरफ फेंक रहे हैं तो कमांडो इस शील्ड से उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं.

कितने लेयर में होती है सिक्योरिटी?

सीएम योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी कई लेवल में होती है. पहली लेयर में सीआरपीएफ के कमांडो रहते हैं, जो उनके सबसे करीब होते हैं. दूसरा लेयर यूपी पुलिस के कमांडोज का होता है. तीसरा लेयर सीआईएफ जवानों का और चौथा लेयर यूपी पुलिस का होता है.