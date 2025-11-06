WPL 2026 Retentions: दीप्ति और वोल्वार्ट हुए रिलीज, जानें किसने किसको किया रिटेन, देखें पूरी लिस्ट

महिला प्रीमियर लीग की सभी पांच टीमों ने 27 नवंबर को होने वाली मेगा नीलामी से पहले गुरुवार को अपने रिटेनशन लिस्ट का ऐलान कर दिया है. दीप्ति शर्मा, एलिसा हीली, मेग लैनिंग और लौरा वोल्वार्ट कुछ बड़े नाम हैं, जिन्हें फ्रेंचाइजियों ने रिलीज किया है. दीप्ति शर्मा हाल ही में संपन्न वनडे विश्व कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं हैं. लेकिन मेगा नीलामी से पहले यूपी वारियर्स ने उन्हें जाने दिया. दीप्ति विश्व कप में 215 रन और 22 विकेट के साथ 'प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' रही. दीप्ति ने फाइनल में अर्धशतक जमाने के साथ पांच विकेट लिये थे. वह 2024 डब्ल्यूपीएल सत्र में भी 'प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' रही थी. यूपी टीम ने भारत की पूर्व अंडर 19 विश्व कप विजेता श्वेता सहरावत को टीम में रखा है.

गुजरात जाइंट्स ने भी वोल्वार्ट को रिलीज कर दिया है जिन्होंने विश्व कप सेमीफाइनल और फाइनल में शतक लगाया था. जाइंट्स ने आस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और एशले गार्डनर को बरकरार रखा है. भारतीयों में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रौड्रिग्स, शेफाली वर्मा और रिचा घोष को उनकी टीमों ने बरकरार रखा है. आस्ट्रेलियाई दिग्गज एलिसा हीली और मेग लैनिंग के अलावा न्यूजीलैंड की एमेलिया केर को भी रिलीज कर दिया गया है.

दिल्ली टीम ने युवा निक्की प्रसाद को बरकरार रखा है. मुंबई इंडियंस ने जी कमलिनी, नेट स्किवेर ब्रंट और कप्तान हरमनप्रीत को टीम में बरकरार रखा है. हरमनप्रीत ने टीम से स्किवेर ब्रंट को बरकरार रखने का आग्रह किया था. डब्ल्यूपीएल रिटेंशन नियमों के अनुसार हर टीम भारत के लिये खेल चुके तीन खिलाड़ियों, दो घरेलू खिलाड़ियों और दो विदेशी खिलाड़ियों को बरकरार रख सकती है. मेगा नीलामी 27 नवंबर को होगी.

रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची :

मुंबई इंडियंस : नेट स्किवेर ब्रंट ( 3.5 करोड़), हरमनप्रीत कौर (2.5 करोड़), हीली मैथ्यूज ( 1.75 करोड़), अमनजोत कौर ( एक करोड़), जी कमलिनी ( 50 लाख रूपये )।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू : स्मृति मंधाना ( 3.5 करोड़ ), रिचा घोष (2.75 करोड़), एलिसे पेरी ( दो करोड़ ) , श्रियांका पाटिल (60 लाख )

गुजरात जाइंट्स : एशले गार्डनर ( 3.5 करोड़), बेथ मूनी (2.5 करोड़)

यूपी वारियर्स : श्वेता सहरावत ( 50 लाख )

दिल्ली कैपिटल्स : जेमिमा रौड्रिग्स (2.2 करोड़), शेफाली वर्मा (2.2 करोड़), अनाबेल सदरलैंड (2.2 करोड़), मरिजाने काप (2.2 करोड़) , निक्की प्रसाद (50 लाख ).

