विज्ञापन
विशेष लिंक

WPL 2026: RCB या मुंबई नहीं बल्कि ये टीम बनेगी चैंपियन, यह भारतीय जीतेगी ऑरेंज कैप, आकाश चोपड़ा की बड़ी भविष्यवाणी

Aakash Chopra Prediction for WPL 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और लोकप्रिय कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि आगामी सीजन दिल्ली कैपिटल्स जीत सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
WPL 2026: RCB या मुंबई नहीं बल्कि ये टीम बनेगी चैंपियन, यह भारतीय जीतेगी ऑरेंज कैप, आकाश चोपड़ा की बड़ी भविष्यवाणी
Aakash Chopra: RCB या मुंबई नहीं बल्कि ये टीम बनेगी चैंपियन, आकाश चोपड़ा की बड़ी भविष्यवाणी

Aakash Chopra Big Prediction: महिला प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत 9 जनवरी से हो रही है. लीग के चौथे संस्करण का विजेता कौन होगा, इसे लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और लोकप्रिय कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि आगामी सीजन दिल्ली कैपिटल्स जीत सकती है. चोपड़ा ने आरसीबी कप्तान स्मृति मंधाना के सबसे ज्यादा रन बनाने और ऑरेंज कैप का खिताब जीतने की संभावना भी जताई है.

आकाश चोपड़ा ने जियोस्टार पर कहा, "मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी. उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई है और वे तीनों बार फाइनल में पहुंचे हैं. उन्हें एक बार जीतने दो." चोपड़ा ने कहा,"मुझे लगता है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी स्मृति मंधाना हो सकती हैं. ऑरेंज कैप जीतने की रेस में स्मृति मंधाना सबसे आगे हो सकती हैं और शायद जीत भी जाएं. उनके साथ, मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग करने वाली शेफाली वर्मा भी ऑरेंज कैप की एक मजबूत दावेदार हो सकती हैं."

उन्होंने कहा,"दीप्ति शर्मा और श्री चरणी दोनों महिला प्रीमियर लीग 2026 में बड़े अवॉर्ड जीत सकती हैं. मुझे लगता है कि दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड जीतकर हैट्रिक लगा सकती हैं. वह अभी जिस फॉर्म में हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता और मुझे यह भी लगता है कि जब से उन्होंने महिला प्रीमियर लीग में अच्छा करना शुरू किया है, उनके ओवरऑल गेम में काफी सुधार हुआ है. यह फिर से उनका सीजन हो सकता है. श्री चरणी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवॉर्ड जीत सकती हैं. उनका वर्ल्ड कप शानदार रहा और मुझे लगता है कि वह टूर्नामेंट की बेस्ट स्पिनर होंगी."

सीजन का पहला मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेला जाएगा. आकाश चोपड़ा ने इस मैच में मुंबई इंडियंस के विजेता बनने की उम्मीद जताई. दिल्ली कैपिटल्स महिला प्रीमियर लीग के पिछले तीन सीजन का फाइनल खेली है. तीनों बार टीम उपविजेता रही है. इस बार जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी में टीम पहला खिताब जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी.

यह भी पढ़ें: IND vs SL: भारत ने किया श्रीलंका के खिलाफ 5-0 से किया क्लीन स्वीप, T20I में तीसरी बार किया ये कारनामा

यह भी पढ़ें: दीप्ति शर्मा के नाम रहा साल 2025, इस रिकॉर्ड के साथ नए साल में एंट्री ले रहीं वर्ल्ड चैंपियन ऑलराउंडर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Royal Challengers Bangalore, Delhi Capitals, Smriti Mandhana, Women's Premier League 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now