कोलकाता में हार के बावजूद टीम इंडिया कैसे कर सकती है WTC फाइनल के लिए क्वालीफाई? जानें पूरा गणित

WTC 2025-27 Final Scenarios: मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच कोलकाता में खेला गया. जहां भारतीय टीम को रोमांचक मुकाबले में 30 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. जिसके बाद उसके WTC के फाइनल की डगर में तगड़ा झटका लगा है. पिछली बार टीम WTC के फाइनल में पहुंचने से चुक गई थी. इस बार भी घरेलू जमीं पर मैच हारने के बाद फैंस डरे हुए हैं. क्रिकेट प्रेमियों को डर सता रहा है कि कहीं इस बार भी पिछली बार जैसी दुर्दशा न हो जाए.

अंकतालिका में चौथे स्थान पर स्थित है भारतीय टीम

कोलकाता टेस्ट में शिकस्त खाने के बाद भारतीय टीम मौजूदा समय में 54.16 पीसीटी अंको के साथ अंकतालिका में चौथे स्थान पर काबिज है. पहले पायदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का कब्जा है. जिन्होंने अपने शुरुआती तीनों मुकाबले में जीत हासिल की है. नतीजन उसके खाते में 100.00 पीसीटी अंक हैं. दूसरे एमं तीसरे स्थान पर क्रमशः श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की टीम काबिज है. जिन्होंने 66.67- 66.67 पीसीटी अंक प्राप्त किए हैं.

WTC 2025-27 के फाइनल के लिए कैसे क्वालीफाई कर सकती है भारत?

भारतीय टीम को जारी चक्र में कुल 18 मैच खेलने हैं. जिनमें से वह 8 मैच खेल चुकी है. 10 मुकाबले खेलने उसे अभी शेष हैं. WTC के इतिहास को देखते हुए 60 पॉइंट का स्कोर एक सुरक्षित स्कोर माना जा रहा है. यानी कि अगर कोई टीम पूरे चक्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 60 या 60 के आंकड़े को पार कर लेती है तो उसे फाइनल का टिकट मिल सकता है.

अब बात आती है टीम इंडिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह कैसे 60 के आंकड़े को छू पाएगी? तो बता दें कि भारतीय टीम को शेष बचे अपने 10 मुकाबलों में से 2 हार के बावजूद 6 मैचों में जीत और 2 मैच ड्रॉ कराने होंगे. जिसके बाद वह फाइनल का टिकट हासिल कर सकती है. क्योंकि 6 जीत और 2 ड्रॉ मैच कराने के बाद उसका स्कोर 61.11 हो जाएगा.

इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है. अगर भारतीय टीम अपने शेष 10 बचे मुकाबलों में 7 मैच जीत जाती है और 3 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ता है तब भी वह 62.96 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी.

भारतीय टीम को अपने शेष बचे 10 मुकाबलों में से 6 टेस्ट मैच घर में, जबकि दो मैच एशिया में खेलने हैं.

