पंत के पास इतिहास रचने का मौका, गुवाहाटी में चला बल्ला तो WTC में यह कारनामा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय

IND vs SA, Rishabh Pant Records : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच गुवाहाटी स्थित एसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां ऋषभ पंत का बल्ला चलता है तो वह एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. दरअसल, भारतीय टीम की तरफ से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खबर में लिखे जाने तक सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मौजूदा कप्तान शुभमन गिल के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2020 से खबर लिखे जाने तक 40 टेस्ट की 73 पारियों में 43.07 की औसत से 2843 रन बनाए हैं. हालांकि, चोटिल होने की वजह से गिल गुवाहाटी टेस्ट में नहीं खेलेंगे. ऐसे में अगर दूसरे टेस्ट मैच में पंत 83 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह WTC में भारतीय टीम की तरफ से सबसे रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

WTC में पंत का प्रदर्शन

ऋषभ पंत ने भारतीय टीम की तरफ से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2019 से खबर लिखे जाने तक 39 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 69 पारियों में 42.46 की औसत से 2760 रन निकले हैं. WTC में पंत के नाम 6 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज है. यहां एक मैच की एक पारी में खेली गई 146 रनों की इनिंग्स उनकी सर्वोच्च पारी है.

जो रूट के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खबर लिखे जाने तक सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मौजूदा इंग्लिश दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के नाम दर्ज है. 34 वर्षीय रूट ने WTC में 2019 से खबर लिखे जाने तक 69 मैच खेलते हुए 126 पारियों में 52.86 की औसत से 6080 रन बनाए हैं. रूट के नाम WTC के इतिहास में 21 शतक और 22 अर्धशतक दर्ज है.

