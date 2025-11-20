क्या होता था वीसीआर? कैसी होती थी वीडियो कैसेट? 80s में घर बैठे यूं देखी जाती थीं फिल्में

वीसीआर यानी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर क्या (What is VCR) होता है? वीसीआर कैसे काम करता है? इसमें इस्तेमाल की जाने वाली वीडियो कैसी (What is video cassette) होती है? ये कुछ सवाल है जो युवा पीढ़ी के जेहन में कौंध सकते हैं. आज जब बात वीसीआर से होते हुए सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइन से आगे निकल ओटीटी की आ गई है तो ऐसे में 1980 के दशक का वीसीआर वाला दौर गजब का लगता है. जब 80 रुपये से 120 रुपये में 12 घंटे के लिए वीसीआर किराये पर आता था, जिसके साथ आती थीं चार फिल्मों की वीडियो कैसेट. कई बार वीडियो मोहल्ले में लगता था और सारा मोहल्ला इसे मिलकर देखता था. आइए हम आपको बताते हैं कि वीसीआर क्या होता है और कैसे वीडियो कैसेट काम करती थी. इसके साथ ही इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कैसी थी वीसीआर और वीडियो कैसेट की दुनिया.

यह भी पढ़ें: धर्मेंद्र के परिवार में कौन कितना पढ़ा-लिखा? कोई है 10वीं तो किसी ने की है ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई

वीसीआर (Video Cassette Recorder) क्या होता है?

वीसीआर एक पुराना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था जिसका इस्तेमाल टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड करने और पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो कैसेट चलाने के लिए किया जाता था. यह 1970-80 के दशक से लेकर 2000 के शुरुआती साल तक घरों में बहुत लोकप्रिय था. भारत में इसे आमतौर पर 'वीसीआर' या 'वीडियो प्लेयर' कहा जाता था. इसमें वीएचएस फॉर्मेट की कैसेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती थीं. आप टीवी के लाइव प्रोग्राम (जैसे दूरदर्शन का कोई सीरियल) रिकॉर्ड कर सकते थे और बाद में जब मन करे देख सकते थे. किराए की फिल्मों की कैसेट लेकर घर पर देखना बहुत आम था. ये वीडियो लाइब्रेरी का जमाना था.

वीडियो कैसेट कैसे काम करती थी?

वीडियो कैसेट एक प्लास्टिक का बॉक्स होता था जिसमें अंदर दो स्पूल होती थीं और उन पर बहुत पतली मैग्नेटिक टेप लिपटी होती थीं. यह टेप आजकल के हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड की तरह काम करती थी, लेकिन एनालॉग तरीके से. एक वीडियो कैसेट में आम तौर पर 120 या 180 मिनट की फिल्म आती थी. जब कभी फिल्म टेप नहीं चलती थी तो वीडियो की हेड क्लीनिंग के लिए आने वाली कैसेट का इस्तेमाल किया जाता था और सब सही हो जाता था.

वीसीआर और वीडियो कैसेट का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि वीराना फिल्म की वीडियो कैसेट है. इसके साथ ही व वीडियो भी नजर आता है. इसमें कैसेट डालकर इसे प्ले किया जाता है और फिल्म चलने लगती है. इस वीडियो पर खूब कमेंट आ रहे हैं और लोग उस सुनहरे दौर को याद कर रहे हैं.