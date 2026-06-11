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World Cup 2027: वर्ल्ड कप में शुभनम गिल के लिए क्यों जरूरी हैं रोहित-विराट? सुरेश रैना ने बताया

रैना ने रोहित-कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है आईसीसी की बेहद दबाव वाली प्रतियोगिता में रोहित-कोहली का अनुभव गिल के लिए बहुत कीमती साबित होगा.

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World Cup 2027: वर्ल्ड कप में शुभनम गिल के लिए क्यों जरूरी हैं रोहित-विराट? सुरेश रैना ने बताया
रैना ने रोहित-कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान

पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना का मानना है कि चोटों से परेशान रहने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का भरोसेमंद विकल्प ढूंढना 2027 एकदिवसीय विश्व कप से पहले भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए. रैना ने कहा कि अगले विश्व कप की भारत की तैयारी में पंड्या का विकल्प भी शामिल होना चाहिए क्योंकि उनकी फिटनेस समस्या चिंता का कारण है. रैना ने ‘जियोस्टार' से कहा, 'हार्दिक पंड्या को कई बार चोटों का सामना करना पड़ा है जो चिंता की बात है. अगले एकदिवसीय विश्व कप तक भारत के पास उनका भरोसेमंद विकल्प होना चाहिए.' रैना ने नितीश कुमार रेड्डी को एक अच्छा विकल्प बताया और कहा कि इस युवा ऑलराउंडर ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में काफी सुधार किया है.

उन्होंने कहा, 'उनकी बल्लेबाजी और मजूबूत हुई है. आईपीएल में उन्होंने अच्छी गति और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की और उनकी फिटनेस भी अच्छी रही है. टीम प्रबंधन को उनके काम के बोझ का सावधानी से प्रबंधन करना होगा और उन्हें लगातार मौके देने होंगे.' बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज रैना ने भारत के विश्व कप अभियान में रोहित और कोहली की अहम भूमिका का समर्थन करते हुए कहा कि आईसीसी की बेहद दबाव वाली प्रतियोगिता में उनका अनुभव गिल के लिए बहुत कीमती साबित होगा.

रैना ने कहा, 'दोनों ही आईसीसी विश्व कप में काफी रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने आईसीसी ट्रॉफियां जीती हैं और नॉकआउट मुकाबलों में दबाव को संभालना जानते हैं. विश्व कप में भारत की कप्तानी करते समय शुभमन गिल के लिए रोहित और विराट का साथ होना बहुत बड़ा फायदा होगा.' 

पूर्व भारतीय कप्तान कुंबले ने एकदिवसीय टीम में युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को शामिल किए जाने का भी स्वागत किया और कहा कि इस गेंदबाज ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके यह मौका हासिल किया है. कुंबले ने कहा, 'उनकी अलग-अलग तरह की गेंदें, कटर, धीमी गेंद और यॉर्कर उन्हें हर चरण में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज बनाती हैं.' उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जगह पक्की करने के लिए लगातार मौके मिलने चाहिए.

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