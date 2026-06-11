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टोपी, मास्क, चश्मा... कुछ इस अंदाज में दिल्ली से कोलकाता पहुंचीं सयानी घोष, VIDEO

2029 में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाना है... यह कहने वाली टीएमसी की फायरब्रांड नेता सयानी घोष का नाम भी बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल है. पार्टी में मची भगदड़ के बीच कई दिनों से अंडरग्राउंड चल रहीं सयानी आज कोलकाता एयरपोर्ट पर कुछ अंदाज में दिखीं.

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टोपी, मास्क, चश्मा... कुछ इस अंदाज में दिल्ली से कोलकाता पहुंचीं सयानी घोष, VIDEO
टीएमसी सांसद सयानी घोष आज इस अंदाज में नजर आईं.
NDTV
कोलकाता:

Saayoni Ghosh News: बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) में मची भगदड़ लगातार तेज होती जा रही है. टीएमसी के बागी नेताओं की लिस्ट में उन-उन नेताओं का नाम भी जुड़ते जा रहा हैं, जो ममता बनर्जी के सबसे करीब माने जाते थे. इसमें एक नाम टीएमसी सांसद सयानी घोष का भी हैं. विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सयानी घोष अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में थी. उनके तीखे बयानों ने सयानी को बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर चर्चित बनाया. लेकिन अब वो भी ममता से बगावत करती नजर आ रही हैं. 

कोई पहचान नहीं सके... कुछ इस तरह कोलकाता पहुंची सयानी

TMC के बागी सांसदों की लिस्ट में सयानी घोष का नाम भी शामिल हैं. पार्टी में मचे इस भगदड़ के बीच बीते कुछ दिनों सयानी घोष अंडरग्राउंड थी. लेकिन आज सयानी कोलकात्ता एयरपोर्ट पर एक खास अंदाज में नजर आई. सयानी घोष ने कुछ इस तरह से अपना चेहरा छिपा रखा था कि कोई उन्हें पहचान नहीं सके. 

तेज कदमों के साथ निकली और तुरंत हुईं रवाना

सयानी ने सिर पर टोपी लगा रखी थी, मुंह पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा पहन रखा था. तेज कदमों के साथ सयानी एयरपोर्ट से बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर निकल गई. न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार सयानी दिल्ली से कोलकाता पहुंचीं. बीते दिनों दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसद ने बैठक भी की थी. 

कल्याण बनर्जी भी बागी तेवर में

चुनाव के समय ममता के पक्ष में जमकर प्रचार अभियान करने वाली सयानी ने बगावत की चर्चाओं पर अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है. लेकिन उनके बदले-बदले अंदाज बहुत कुछ बता रहे हैं. कुछ देर पहले ही ममता के एक और करीबी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी पार्टी की बगावत पर खुलकर बयान दिया. उन्होंने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाए. ममता से साफ कहा कि या तो हमें चुनिए या फिर अभिषेक को.  

58 विधायक, 19 लोकसभा सांसद अलग गुट बनाने में जुटे 

टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बनाकर विधानसभा में ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया है. टीएमसी के करीब 19 लोकसभा सांसदों ने अलग गुट बनाने की कवायद शुरू कर दी है. राज्यसभा के तीन सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है.  टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव के बाद प्रकाश चिक बराइक ने भी त्यागपत्र दे दिया है.

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