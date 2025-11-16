विज्ञापन
Women's T20 WC for Blind: कोलकाता में हारे पर कोलंबो में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया

Women's T20 WC for Blind: कोलंबो में खेले जा रहे पहले ब्लाइंड महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर लगातार पांचवां मैच जीत लिया है.

  • भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हराकर लगातार पांचवां मैच जीत लिया है.
  • टीम इंडिया ने कोलंबो में खेले गए मैच में दस दशमलव दो ओवर में 136 रन का लक्ष्य हासिल किया.
  • कप्तान दीपिका ने 21 गेंदों पर 45 रन और अनेखा देवी ने 34 गेंदों पर 64 रन की नाबाद पारी खेली.
कोलंबो में खेले जा रहे पहले ब्लाइंड महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर लगातार पांचवां मैच जीत लिया है. टीम इंडिया पहले ही सेमीफ़ाइनल में जगह बना चुकी है. कोलंबो में खेले गए बेहद रोमांचक मैच में इन दृष्टिहीन लड़कियों का हौसला सातवें आसमान पर है. इन लड़कियों ने अबतक ना तो अपना हौसला गिरने दिया है ना ही अपने तेवर को धीमा पड़ने दिया है. इस महिला टीम ने लीग के अपने सभी मैच में अपना दबदबा भी साबित किया है.

पिछले मैच में 230 बनाने वाली पाकिस्तान की महरीन पर लगाम

एक दिन पहले पाकिस्तान की ओपनर महरीन अली ने मेज़बान श्रीलंका के ख़िलाफ़ 78 गेंदों पर 230 रनों की पारी खेली और पाक टीम ने रिकॉर्ड 331/0 रन बनाकर दमदार जीत हासिल की. 

लेकिन पूरे टूर्नामेंट में शानदार फ़ील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग कर रही भारतीय टीम ने दुर्गा येवले के ज़रिया महरीन को आउट कर बड़ा कांटा दूर कर दिया. महरीन ने 57 गेंदों पर 66 रन बनाए और पाकिस्तान की टीम बारिश से बाधित इस मैच में 8 विकेट पर 135 रन बना लिए. 

10.2 ओवर में ही 136 का टारगेट पूरा 

जीत के लिए मिले 136 का टारगेट वीमेन इन ब्लू ने 10.2 ओवर में ही पूरा कर लिया. भारतीय कप्तान दीपिका ने एक बार फिर शानदार पारी खेलते हुए 21 गेंदों पर 45 रन बनाए. जबकि, अनेखा देवी ने 34 गेंदों पर 64 रनों ती नाबाद पारी खेली. 

ब्लाइंड वीमेन-इन-ब्लू दिल्ली, बेंगलुरु और अब कोलंबो में अपने जीवन के सबसे बड़े ख्वाब का पीछा कर रही हैं. भारतीय टीम अब 22 को सेमीफ़ाइनल और 23 तारीख को होने वाले फ़ाइनल में भारतीय महिला टीम की तरह ही वर्ल्ड कप जीतकर अपने सपनों को सच साबित होने की तैयारी कर रही है. 

भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में सफ़र

  • - भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया
  • - भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 209 रनों से हराया
  • - भारत ने नेपाल को 85 रनों से हराया
  • - भारत ने नेपाल को 85 रनों से हराया
  • - भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया 
  • - सेमीफ़ाइनल: 22 नवंबर, कोलंबो 
  • - फ़ाइनल: 23 नवंबर, कोलंबो 

