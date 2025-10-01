IND vs WI: क्या जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों टेस्ट मुकाबले का होंगे हिस्सा? कप्तान गिल का सीधा जवाब

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को खुलासा किया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज़ में तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की भागीदारी मैच-दर-मैच तय होगी. गिल ने कहा कि बुमराह की भागीदारी का फ़ैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि वह प्रत्येक टेस्ट मैच में कितने ओवर फेंकते हैं और मैच के बाद उनका शरीर कैसा महसूस करता है. इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड में यह बात लगातार चर्चा का विषय रही थी, जब एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज से पहले यह घोषणा की गई थी कि बुमराह अपने कार्यभार को प्रबंधित करने के लिए पांच में से केवल तीन टेस्ट मैच ही खेलेंगे.

शुभमन गिल ने मीडिया से कहा, "हम मैच-दर-मैच फ़ैसला लेंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि टेस्ट मैच कितना लंबा चलता है और हमारे तेज़ गेंदबाज़ कितने ओवर फेंकते हैं. कुछ भी पहले से तय नहीं है. हम टेस्ट मैच खत्म होने के बाद, और मैच के बाद हमारे तेज़ गेंदबाज़ों की स्थिति और उनके शरीर की स्थिति के आधार पर फ़ैसला लेंगे." टीम इंडिया गुरुवार, 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी.

इस साल गिल का लाल और सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में मिला-जुला प्रदर्शन रहा. इंडियन प्रीमियर लीग के समापन के बाद, मई 2025 में उन्हें भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज़ में टीम का नेतृत्व किया.

गिल ने अपनी कप्तानी की शानदार शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाफ चार शतक जड़े. इंग्लैंड सीरीज़ के बाद, उन्हें भारत की टी20 एशिया कप टीम का उप-कप्तान बनाया गया. इंग्लैंड में लाल गेंद वाले क्रिकेट से एशिया कप के लिए यूएई में सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में और इस बार लाल मिट्टी की पिच पर, टी20 एशिया कप जीतने के ठीक तीन दिन बाद, लाल गेंद वाले क्रिकेट में वापसी करते हुए, गिल का मानना ​​है कि सबसे छोटे प्रारूप से सबसे लंबे प्रारूप में जाना शायद सबसे मुश्किल काम है.

गिल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने 10 पारियों में 75.40 की औसत और चार शतकों के साथ 754 रन बनाए. इनमें बर्मिंघम में दूसरे टेस्ट में भारत की पहली जीत के दौरान 269 और 161 रनों की मैराथन पारी भी शामिल है. हालांकि, एशिया कप में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने 21.16 की औसत से 127 रन बनाए. यूएई की पिचें धीमी और स्पिन के लिए ज़्यादा अनुकूल होती हैं, जिससे बल्लेबाजों को कई बार सावधानी से खेलने की ज़रूरत होती है. उन्होंने आगे कहा कि एक बल्लेबाज के लिए यह शारीरिक थकान नहीं, बल्कि मानसिक थकान होती है और वह आगामी सीरीज़ में चुनौती लेने के लिए तैयार हैं.

गिल ने कहा, "जब आप सबसे छोटे से सबसे लंबे प्रारूप में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि टी20 से वनडे और फिर टेस्ट में जाना शायद सबसे मुश्किल होता है. यह टेस्ट से टी20 या टी20 से टेस्ट में जाने से शायद आसान है. और जैसा कि मैंने कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मैं बस अपने क्षेत्र में आने की कोशिश करता हूं."

उन्होंने आगे कहा, "वह क्षेत्र कुछ भी नहीं है, बस गेंद को अच्छी तरह से देखना और यह तय करना कि आप किन क्षेत्रों में जा रहे हैं. एक बल्लेबाज के रूप में, मैं उन क्षेत्रों को तय करता हूं, मैं किन क्षेत्रों में बचाव करूंगा और किन क्षेत्रों में आक्रमण करूंगा. और बस उन क्षेत्रों की पहचान करना और फिर मानसिक पक्ष सामने आता है, उस प्रक्रिया पर टिके रहने के लिए कितना नियंत्रण और कितना धैर्य रखना होगा."

उन्होंने अंत में कहा, "एक बल्लेबाज़ के लिए, मुझे नहीं लगता कि यह शारीरिक थकान है. एक बल्लेबाज़ के लिए यह ज़्यादा मानसिक थकान होती है. एक गेंदबाज़ के लिए यह थोड़ा अलग होता है. फ़िलहाल, मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा हूं और मेरा शरीर तैयार है. मैं बस इस पर ध्यान दे रहा हूं कि मुझे इस हफ़्ते और अगले हफ़्ते क्या करना है, और इसी हिसाब से मैं अपने फ़ैसले लूंगा."

टीमें:

भारतीय टीम: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), एन जगदीसन, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी

वेस्टइंडीज टीम: जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज़ (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोहान लेने, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स, जोमेल वारिकन, जेडीया ब्लेड्स, केवलॉन एंडरसन, टेविन इमलाच