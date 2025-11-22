विज्ञापन
IND vs SA 2nd Test: 148 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार, जानिए क्यों लंच से पहले लिया गया टी-ब्रेक

IND vs SA 2nd Test: पहले दिन के खेल में दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत की. एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन की ओपनिंग जोड़ी ने 82 रन की साझेदारी की थी.

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी में शनिवार को एक ऐसा पल देखने को मिला जो टेस्ट क्रिकेट के 148 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन लंच से पहले टी ब्रेक लिया गया. यह बदलाव पूर्वोत्तर भारत में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होने के कारण किया गया. इसी वजह से मैच का पहला सत्र सुबह 9 बजे शुरू होकर 11 बजे तक चला और फिर 11:00 बजे से 11:20 बजे तक टी ब्रेक लिया गया.

दक्षिण अफ्रीका की ठोस शुरुआत

पहले दिन के खेल में दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत की. एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन की ओपनिंग जोड़ी ने 82 रन की साझेदारी की. चाय के समय तक टीम का स्कोर 82/1 था और रिकेल्टन 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे. इस साझेदारी को जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा, जिन्होंने मार्करम को 38 रन पर बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई.

भारतीय गेंदबाज़ों की नियंत्रित गेंदबाज़ी

मैच की शुरुआत में बुमराह और मोहम्मद सिराज ने सटीक लाइन-लेंथ पर गेंदबाज़ी की. मार्करम पहले 10 ओवर में सिर्फ दो बाउंड्री ही लगा सके और शुरुआती ओवरों में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 26/0 था. रिकेल्टन ने सिराज पर लगातार दो चौके लगाकर रनगति बढ़ाई, जिससे प्रोटियाज पहले घंटे में 34 रन तक पहुंच गए.

ड्रिंक्स के बाद रन तेजी से आए. रिकेल्टन ने नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर पर बाउंड्री लगाईं, जबकि मार्करम ने भी नीतीश पर दो चौके जड़कर टीम का स्कोर 70 के पार पहुंचाया. भारतीय गेंदबाज़ इस साझेदारी को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

बुमराह ने दिलाई सफलता

26.5 ओवर में बुमराह ने मार्करम का मिडिल स्टंप उखाड़कर भारत को पहली सफलता दिलाई. उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका 82/1 पर पहुंचा और इसी स्कोर पर टी ब्रेक लिया गया.

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में यह पहला टेस्ट मैच है, जो भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक बन गया. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी चुनी. भारत पहले ही सीरीज में 0-1 से पीछे है और लगातार दूसरे साल टेस्ट सीरीज हारने से बचने के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है.

भारत SENA देशों, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में लगातार चार टेस्ट हार चुका है. पिछले वर्ष न्यूज़ीलैंड ने पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज में व्हाइटवॉश किया था.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (विकेटकीपर), मार्को जेनसेन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज

