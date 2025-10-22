विज्ञापन
Shama Muhammad react on Sarfaraz Khan: शमा मोहम्मद ने सरफराज के भारत ए टीम में शामिल न करने पर पोस्ट शेयर सवाल किया है जो अब वायरल है.

'क्या सरनेम की वजह से ...', सरफ़राज़ ख़ान का चयन इंडिया-A टीम में क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद के पोस्ट ने मचाया बवाल
Congress's Shama Mohamed jabs Gambhir in selection row
  • कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सरफराज खान को भारत ए टीम में न चुनने पर उनकी उपेक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं
  • शमा मोहम्मद ने सरफराज के चयन न होने को उनके सरनेम से जोड़कर पॉलिटिकल एंगल देने का आरोप लगाया है
  • एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी घरेलू प्रदर्शन के बाद सरफराज को टीम में न चुनने पर सवाल उठाए हैं
Shama Muhammad on Sarfaraz Khan: कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सरफराज खान को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है जिसने खलबली मचा दी है. शमा मोहम्मद ने सरफराज के भारत ए टीम में शामिल न करने पर अपनी राय दी है और सवाल भी पूछा है, जो अब वायरल है. पोस्ट में उन्होंने गौतम गंभीर का भी जिक्र किया है. कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने लिखा, "क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया. #justasking. हमें पता है कि गौतम गंभीर इस मामले में क्या सोचते हैं." 

सरफराज खान  के टीम में शामिल न करने पर शमा मोहम्मद ने इसे पॉलिटिकल एंगल दे दिया है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब शमा मोहम्मद  भारतीय क्रिकेटरों को लेकर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान रोहित शर्मा की फिटनेस पर भी सवाल खड़े किए थे.शमा मोहम्मद  ने रोहित को मोटा तक कह दिया था. हालांकि बाद में . शमा मोहम्मद  ने इसके लिए माफी भी मांगी थी. बता दें कि जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था तो कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद  ने टीम इंडिया को बधाई दी थी.  

दूसरी ओर मंगलवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरफराज के टीम में न चुने जाने पर सवाल उठाया था कि घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सरफराज को इंडिया ए टीम में क्यों नहीं चुना गया.

द इंडियन एक्सप्रेस और कई एक्सपर्ट्स ने भी सरफ़राज़ ख़ान को लेकर सवाल उठाए हैं. द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, “सरफ़राज़ ख़ान का पिछले 5 सालों में औसत 117.47 है. इस दौरान उनके नाम 5 पचासा और 10 शतकीय पारियां हैं और उन्होंने 2467 रन बनाए है.” एक्सप्रेस सरफ़राज़ ख़ान के पिछले कई प्रदर्शन के बावजूद उनकी अनदेखी के उदाहरण पेश करते हुए ये भी लिखा है कि सरफ़राज़ ने 17 किलो वज़न भी घटाया है

सरफराज ने अपने टेस्ट करियर में अबतक 6 टेस्ट मैचों में 40 की औसत से 371 रन बनाए हैं. उन्होंने पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए अपनी आखिरी सीरीज खेला था और वहां शतक भी जमाने में सफल रहे थे. 

