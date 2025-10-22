प्रेमानंद महाराज के पेट में सूजन, डॉक्टर्स ने किया सीटी स्कैन, रिपोर्ट में क्या आया?

बृज के संत प्रेमानंद महाराज मथुरा की एक लेव में सिटी स्कैन करवाने के लिए मंगलवार को पहुंचे थे. बताया जा रहा कि प्रेमानंद महाराज के पेट में सूजन आने पर डॉक्टरों ने उन्हें सीटी स्कैन कराने की सलाह दी थी. प्रेमानंद महाराज को शिष्य साधक उन्हें बिरला मंदिर के समीप एक पैथोलॉजी ले गए, जहां उनकी जांच की गई.

प्रेमानंद महाराज का हुआ सीटी स्कैन

प्रेमानंद महाराज की जांच के बाद रिपोर्ट में क्या आया, यह अभी सामने नहीं आ सका है. लेकिन जब प्रेमानंद महाराज के शिष्य परिकर से बात हुई तो उनका कहना है कि एक रूटीन चेकअप करवाने गए थे. चेकअप करवाने के बाद प्रेमानंद महाराज के शिष्य परिकर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे. वहां प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित पंडा सभा द्वारा बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया. बांके बिहारी जी की गर्भ गृह की देहरी पर इत्र पूजन लगभग आधे घंटे तक मंत्रों के बीच चला.

बांके बिहारी मंदिर में हुई प्रेमानंद महाराज के लिए पूजा

बांके बिहारी मंदिर के सेवायत दिनेश गोस्वामी द्वारा देहरी पूजन करवाया गया. इस पूजा में प्रेमानंद महाराज के परिकर से नवल नागरी बाबा महा माधुरी से लेकर कई साधकों ने पूजा अर्चना की. उन्होंने प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ्य और चेकअप के बारे में जब केली कुंज आश्रम में जानकारी की तो उन्होंने बताया कि महाराज जी का रुटीन चेकअप था उसको करवाने के लिए गए थे