भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर गुड न्यूज जल्द, ट्रंप टैरिफ में भारी कटौती के आसार- रिपोर्ट

भारत और अमेरिका एक लंबे समय से रुके हुए व्यापार समझौते को पूरा करने के करीब हैं, जिसके बाद भारतीय आयात पर अमेरिका में लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 15% से 16% कर दिया जाएगा. लाइव मिंट ने बुधवार, 22 अक्टूबर को इस मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों का हवाला देते हुए यह रिपोर्ट छापी. मिंट की रिपोर्ट के अनुसार यह डील ऊर्जा और कृषि पर निर्भर करती है. इस समझौते के बाद भारत धीरे-धीरे रूसी कच्चे तेल के आयात को कम कर सकता है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वाणिज्य- उद्योग मंत्रालय और अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस व्हाइट हाउस ने इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया.

पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई है बातचीत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने मंगलवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, जिसमें मुख्य रूप से व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया गया. ट्रंप ने कहा कि ऊर्जा भी उनकी चर्चा का हिस्सा था और पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत रूस से अपनी तेल खरीद को सीमित करेगा. पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन दिवाली पर शुभकामनाओं के अलावा और क्या चर्चा हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं दी.

पीएम मोदी ने सोमवार को मनाए गई दिवाली का जिक्र करते हुए एक्स पर कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. रोशनी के इस त्योहार पर, हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को आशा से रोशन करते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट रहें."

मिंट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वाशिंगटन के साथ बातचीत के हिस्से के रूप में, भारत गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित (non-genetically modified) अमेरिकी मकई और सोयाबीन के आयात में वृद्धि की अनुमति दे सकता है. आउटलेट ने कहा कि इस डील में समय-समय पर टैरिफ और बाजार पहुंच की समीक्षा करने के लिए एक सिस्टम बनाने की बात भी शामिल हो सकती है. मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने आसियान शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा होने की संभावना है.

