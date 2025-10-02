विज्ञापन
अश्विन को झटका, आईएलटी20 नीलामी में नहीं मिला खरीददार

Ashwin goes unsold in ILT20 auction: उन्होंने आईएलटी20 के लिए खुद को पूरे सत्र के लिए उपलब्ध बताया था. इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह ही बिग बैश लीग (बीबीएल) की टीम सिडनी थंडर के साथ करार किया था. वह इस लीग में शामिल होने वाले पहले दिग्गज भारतीय क्रिकेटर बन गए।

ILT20 में अश्विन रह गए अनसोल्ड
  • इंटरनेशनल लीग टी20 की नीलामी में पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के लिए कोई फ्रेंचाइजी बोली नहीं लगाई
  • अश्विन 120,000 डॉलर के आधार मूल्य वाले इकलौते खिलाड़ी थे जो अब वाइल्ड कार्ड से टीम में शामिल हो सकते हैं
  • आईपीएल से संन्यास के बाद अश्विन ने यूएई की इस लीग के लिए पंजीकरण कराया और पूरे सत्र के लिए उपलब्ध थे
ILT20 auction: भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के लिए इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) की नीलामी में किसी फ्रेंचाइजी टीम ने बोली नहीं लगाई. वह 120,000 डॉलर के छह-आंकड़ों के आधार मूल्य की श्रेणी में इकलौते खिलाड़ी थे। वह हालांकि अब भी वाइल्ड कार्ड  के तौर पर किसी टीम में जगह बना सकते हैं.  अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास के बाद यूएई की इस लीग के लिए पंजीकरण कराया था. आईपीएल से संन्यास ने उन्हें विदेशों में होने वाली फ्रेंचाइजी लीग में खेलने के लिए योग्य बना दिया था.

उन्होंने आईएलटी20 के लिए खुद को पूरे सत्र के लिए उपलब्ध बताया था. इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह ही बिग बैश लीग (बीबीएल) की टीम सिडनी थंडर के साथ करार किया था. वह इस लीग में शामिल होने वाले पहले दिग्गज भारतीय क्रिकेटर बन गए.

वह नवंबर में होने वाले हांगकांग सिक्सस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस अनुभवी ऑफ स्पिनर ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बीच में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. इस ऑक्शन में भारत से जुड़े अन्य खिलाड़ियों में विदर्भ के पूर्व ऑफ स्पिनर और रणजी ट्रॉफी विजेता अक्षय वखारे के लिए दुबई कैपिटल्स टीम ने बोली लगाई. अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद को अबू धाबी नाइट राइडर्स ने खरीदा. चंद इंटरनेशनल क्रिकेट में अब अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं.

