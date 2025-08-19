शुभमन  गिल नहीं, वनडे में भारत का अगला कप्तान किसे होना चाहिए, अंबाती रायडू ने दिया जवाब

Ambati Rayudu on India Next ODI Captain: भारत का अगला वनडे कप्तान किसे होना चाहिए. इस सवाल पर भारत के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने जवाब दिया है. शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर बात करते हुए रायडू ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है जिसे वो वनडे में भारत का अगला कप्तान बनते हुए देखना चाहते हैं. रायडू ने शुभमन गिल का नाम नहीं लिया है. पूर्व भारतीय क्रिकेट के अनुसार शुभमन गिल को नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर को भारत का अगला वनडे कप्तान होना चाहिए.

रायडू ने अय्यर को लेकर कहा, "वह बहुत कूल है, उसने केकेआर को विजेता बनाया, पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया, वह एक बेहतरीन कप्तान होगा. जिस तरह से उसने पंजाब किंग्स की कप्तानी की वह कमाल था. किसे ने सोचा तक नहीं था. वह एक असाधारण कप्तान है."

वहीं, दूसरी ओर रायडू ने रोहित को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलने को लेकर भी अपनी राय दी है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने रोहित शर्मा को लेकर कहा,"आपको देखना होगा कि कौन आपको विश्व कप जिता सकता है. अगर रोहित की कप्तानी ऐसा कर सकती है, तो उन्हें 2027 तक कप्तानी जारी रखनी चाहिए. वनडे में रोहित की जगह कोई नहीं ले सकता, उनकी कप्तानी, उनकी बल्लेबाजी और खिलाड़ियों में उनका आत्मविश्वास, ये सब बेहद अहम हैं. 2027 के विश्व कप में रोहित को ही कप्तान होना चाहिए.

बता दें कि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में, रोहित (Ambati Rayudu on Rohit Sharma) ने कुल 597 रन बनाए और दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे . 2023 विश्व कप में उनका बल्लेबाजी औसत 54.27 रहा और उन्होंने 125.94 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वहीं, 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में, रोहित ने 5 शतकों और एक अर्धशतक की मदद से 648 रन बनाए. लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में भारत फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहा. 2015 के विश्व कप में भी, रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया, लेकिन भारत का अभियान सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गया था.