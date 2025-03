विश्व क्रिकेट का यह खिलाड़ी है "यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिकेट', यूसुफ पठान ने बताया

Who is university of cricket in World Cricket: यूसुफ पठान ने सचिन तेंदुलकर को एक नया निकनेम दिया है. बता दें कि इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 के फाइनल में इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर खिताब जीत लिया. इंडिया मास्टर की ओर से अंबाती रायडू ने कमाल की बल्लेबाजी की और 74 रन बनाने में सफल रहे. रायडू को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. फाइनल का खिताब जीतने के बाद यूसुफ पठान ने क्रिकेट के भगवान सचिन को नया निकनेम दे दिया. सचिन को यूसुफ ने क्रिकेट का विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिकेट करार दिया है.

दरअसल, इंडिया मास्टर्स के खिताब जीतने के बाद इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात का खुलासा किया है. इरफान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और सचिन के लिए लिखा, "धन्यवाद, सचिन पाजी, प्रेरणा का निरंतर स्रोत बने रहने के लिए - अभी और हमेशा.. जैसा कि मेरे भाई यूसुफ पठान ने बिल्कुल सही कहा, आप क्रिकेट के विश्वविद्यालय हैं, और हम हमेशा आपके छात्र हैं. ढेर सारा प्यार और सम्मान.. आपके साथ खेलने के हर पल को संजोया, पाजी!" इरफान पठान का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Thank you, @sachin_rt Paaji, for being a constant source of inspiration—now and always. As my brother @iamyusufpathan perfectly put it, you are the university of cricket, and we are forever your students. Much love and respect. Cherished every moment of playing alongside you,… pic.twitter.com/InLlipbeH9