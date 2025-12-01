विज्ञापन
IND vs SA, 1st ODI: रांची में इधर विराट कोहली ने शतक ठोका और उधर झूमने लगी वो, यह मिस्ट्री गर्ल कौन?

  • भारत ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराया था
  • विराट कोहली ने इस मैच में 120 गेंदों पर 135 रन बनाकर अपना 52वां वनडे शतक लगाया था
  • कोहली की पारी की बदौलत भारत ने पहले वनडे में कुल 349 रन बनाने में सफलता हासिल की थी
Virat Kohli's century IND vs SA 1st ODI: रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया. भारत की जीत में विराट कोहली ने तहलका मचाया और 135 रन बनाने में सफल रहे. कोहली की पारी ने फैन्स का दिल जीत लिया तो वहीं, मैच के दौरान कोहली के शतक पर एक मिस्ट्री गर्ल का रिएक्शन वायरल हो गया. मिस्ट्री गर्ल के रिएक्शन ने महफिल लूट ली. सोशल मीडिया पर उस मिस्ट्री गर्ल का रिएक्शन चर्चा का विषय बन गया है.  बता दें कि रांची वनडे में कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक ठोका था औकर 120 गेंद पर 135 रन बनाने में सफल रहे थे. कोहली की शतक के कारण ही भारतीय टीम पहले वनडे में 349 रन बना पाने में सफल रही थी. 

कौन है यह वायरल गर्ल

कोहली के शतक पर जो मिस्ट्री गर्ल का रिएक्शन वायरल है उसका नाम रिया वर्मा बताया जा रहा है.  उनका जबरदस्त लुक और खूबसूरत अंदाज फैन्स को खूब भा रहा है. बता दें कि रिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. यूट्यूब पर उनके तीन लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर करीब 25 लाख लोगों ने उन्हें फॉलो किया है. दरअसल, वायरल गर्ल रिया वर्मा ने कोहली के शतक पूरा होने पर अपने ही अंदाज में रिएक्ट किया था जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लगी थी. होता यह है कि जैसे ही किंग कोहली अपना शतक पूरा करते हैं तो वह खुशी से अपने गाल पर दोनों हाथ रख लेती हैं. उनका यह प्यारा अंदाज फैन्स को भा जाता है. रिया ने इस मैच का एक वीडियो भी यू-ट्यूब पर पोस्ट किया है. 

रांची में कोहली का धमाका

रांची वनडे में भारत ने पहले खेलते हुए 349 रन का स्कोर बनाया था जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम 332 रन ही बना सकी. भारतीय टीम 17 रन से मैच जीतने में सफल रही. भारत की ओर से कोहली ने 120, केएल राहुल ने 60 और रोहित शर्मा ने 57 रन की पारी खेली, वहीं, कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया. विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

Virat Kohli, India Vs South Africa 2025 India, India, South Africa, Cricket
