IND vs SA: कुलदीप यादव ने शेन वार्न का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते स्पिनर

- भारत ने रांची वनडे में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की
- विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक बनाया और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए
- कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर शेन वार्न का 23 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया
Kuldeep Yadav Breaks Shane Warne World Record : भारत ने रांची वनडे में साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया. भारत की जीत में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक बनाया. कोहली को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, भारत ने पहले खेलते हुए 349 रन का स्कोर किया था जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम 332 रन बनाकर आउट हो गई. इस मैच में जहां कोहली की पारी ने चर्चा बटोरी तो वहीं दूसरी ओर कुलदीप यादव की फिरकी ने भी कमाल किया. कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे. कुलदीप ने 4 विकेट हॉल करके शेन वार्न का 23 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
कुलदीप के करियर में यह चौथी बार है जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार विकेट लिए हैं. इससे पहले, उन्होंने 2018 में केप टाउन और ग्वालियर में एक ODI मैच में प्रोटियाज के खिलाफ चार विकेट लिए थे और फिर 2022 में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भी ऐसा ही किया था.
यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भी स्पिनर की ओर से सबसे ज्यादा 4 विकेट हॉल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. ऐसा कर कुलदीप ने शेन वॉर्न और युजवेंद्र चहल के साथ शेयर किया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पेसर्स में, कुलदीप अब लसिथ मलिंगा के बराबर हैं, और एलीट लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ ब्रेट ली और वकार यूनिस हैं.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा चार विकेट हॉल
|गेंदबाज
|पेसर/स्पिनर
|4 विकेट हॉल vs साउथ अफ्रीका
|साल
|ब्रेट ली
|पेसर
|5
|2000-2006
|वकार यूनिस
|पेसर
|5
|1993-2002
|कुलदीप यादव
|स्पिनर
|4
|2018-2025
|लसिथ मलिंगा
|पेसर
|4
|2004-2019
|जेम्स एंडरसन
|पेसर
|3
|2003-2013
|जोफ्रा आर्चर
|पेसर
|3
|2019-2025
|स्टुअर्ट ब्रॉड
|पेसर
|3
|2008-2016
|युजवेंद्र चहल
|स्पिनर
|3
|2018-2022
|डैरेन गॉफ
|पेसर
|3
|1994-2005
|पॉल रीफेल
|पेसर
|3
|1993-1999
|शेन वॉर्न
|स्पिनर
|3
|1993-2002
बता दें कि कुलदीप ने अपने ODI करियर में 10वीं बार चार विकेट हॉल किए हैं. यह अब 50 ओवर के फॉर्मेट में अनिल कुंबले के साथ किसी भारतीय स्पिनर की ओर से संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा है. पेस बॉलर्स में, सिर्फ़ अजीत अगरकर (12) और मोहम्मद शमी (16) के उनसे ज़्यादा हैं.
दूसरी ओर विराट ने रांची वनडे में 120 गेंद पर 135 रन की पारी खेली। विराट का यह 52वां वनडे शतक था. इस पारी में विराट ने 7 छक्के और 11 चौके लगाए और मैच में भारत को 17 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें उनकी बेहतरीन शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए थे. विराट कोहली के 135 के अलावा, रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान केएल राहुल ने 60 रन की पारी खेली. रवींद्र जडेजा ने 32 रन बनाए. साउथ अफ्रीका मैथ्यू ब्रिट्ज्के के 72, मार्को जानसेन के 39 गेंद पर 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से 70 और कॉर्बिन बोश ने 51 गेंद पर छक्के और 5 चौकों की मदद से 67 रन की पारी के बावजूद 49.2 ओवर में 332 रन पर सिमट गई और 17 रन से मैच हार गई.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं