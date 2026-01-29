विज्ञापन
IND vs NZ, 4th T20I: अभिषेक, SKY,सैमसन नहीं, भारत को मिली हार का असली मुजरिम कौन? गौतम गंभीर के रिएक्शन ने मचाई खलबली

India vs New Zealand 4th T20I: भारत को चौथे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड ने 50 रन से हराकर सीरीज में पहली जीत हासिल की है. लेकिन भारत की इस हार का असली मुजरिम कौन है.

Gautam Gambhir, IND vs NZ 4th t20I: हार की असली वजह
  • भारत को चौथे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड ने 50 रन से हराकर सीरीज में पहली जीत दिलाई
  • रिंकू सिंह ने 30 गेंदों में 39 रन बनाए लेकिन गलत शॉट खेलकर एल्बीडब्ल्यू आउट हुए
  • रिंकू के आउट होने पर कोच गौतम गंभीर ने नाखुशी जताई और उनकी रणनीति पर सवाल उठाए
Biggest reason behind Team India's loss in the 4th match: भारत को चौथे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड ने 50 रन से हराकर सीरीज में पहली जीत हासिल की, भारत की हार में सबसे बड़ा कारण भारतीय बल्लेबाजों का फ्लॉप होना रहा ही लेकिन एक ओर बड़ा कारण रहा जिसने इस मैच को पलट कर रख दिया. दरअसल, चौथे टी-20 मैच में रिंकू सिंह को चौथे नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला था. रिंकू ने गंभीर की ऱणनीति को एक समय के लिए सही साबित कर दिया था लेकिन क्रीज पर जमने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी विकेट गंवाई उसने फैन्स ही नहीं बल्कि कोच गौतम गंभीर को भी हैरान कर दिया. यही कारण था कि जब रिंकू सिंह आउट हुए तो गंभीर ने जिस तरह से रिएक्ट किया उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि मैच का असली मुजरिम कौन है. 

गलत तरीके से आउट हुए रिंकू सिंह, गौतम गंभीर का रिएक्शन ने बता दिया हारण की असली वजह

रिंकू सिंह ने मैच में 30 गेंद पर 39 रन की पारी खेली, उन्हें जैकरी फाउल्क्स ने LBW आउट कर पवेलियन भेजा, जैकरी फाउल्क्स ने जिस गेंद पर रिंकू को आउट किया वह गेंद बिल्कुल भी विकेट वाली नहीं थी , दरअसल ,रिंकू ने मीडिल स्टंप वाली गेंद को स्वीप शॉट मारने की कोशिश की, जो एक बड़ी गलती थी. यही कारण रहा कि रिंकू गेंद को मिस कर गए और पैड पर गेंद को खा बैठे. इसके बाद फिर अंपायर ने गेंदबाज की अपील पर रिएक्ट किया और रिंकू को आउट दे दिया. आउट होने के बाद रिंकू को एहसास था कि उनका यह गलत शॉट भारत के लिए हार लेकर आएगी. यही काऱण था कि आउट होने के बाद रिंकू सिंह काफी खुद से नाराज थे. 

गौतम गंभीर का रिएक्शन वायरल

दूसरी ओर गंभीर पूरी तरह से हैरान था. जिस गलत शॉट पर रिंकू आउट हुए उसे देखकर गंभीर के चेहरे पर नाखुशी थी. जो यह बता रहा था कि वो रिंकू के आउट होने वाले तरीके से नाराज हैं. 

शिवम दुबे ने संभाली थी पारी

भले ही मैच में भारत को हार मिली लेकिन शिवम दुबे ने 23 गेंद पर 65 रन की पारी खेलकर टीम को 165 रन पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई, दुबे भारत की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने, दुबे ने 15 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया था. दुबे ने अुनी 65 रन की पारी में 3 चौके और 7 छक्के लगाए थे. दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए थे जिसके बाद भारतीय टीम  18.4 ओवर में 165 रन बना सकी. भारत को इस मैच में 50 रन से हार का सामना करना पड़ा. 

