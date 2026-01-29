आखिर क्यों उस सिनेमाघर के बाहर बैठे रहे Suniel Shetty जिसमें चल रही थी Border 2, पूरी फैमिली थी अंदर

Suniel Shetty on Border 2: बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर दमखम दिखा रही है. इस बीच एक शख्स ऐसा है जिसने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है. इस शख्स का इस फिल्म से खास कनेक्शन रहा है लेकिन फिर भी इन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी और इसे देखने के लिए एक शर्त भी रख दी है. हम बात कर रहे हैं सुनील शेट्टी की. वही सुनील शेट्टी जिन्होंने 1997 में आई बॉर्डर में कैप्टन भैरव सिंह का किरदार निभाया था. उन्होंने अभी तक बॉर्डर 2 नहीं देखी है. पहले वो खुद इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं और अब उनका बेटा इस फिल्म में लीड रोल में हैं लेकिन फिर भी सुनील शेट्टी इस फिल्म से दूरी बनाए हुए क्यों हैं?

सुनील शेट्टी ने नहीं देखी बॉर्डर 2?

सुनील शेट्टी Border 2 के प्रीमियर पर भी गए थे लेकिन वहां भी उन्होंने केवल मेहमानों से बात की और सभी से मुलाकात की लेकिन फिल्म नहीं देखी. मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक सुनील शेट्टी ने बताया कि वो साढ़े तीन घंटे थियेटर के बाहर बैठे रहे जबकि उनकी पत्नी माना, बेटी अथिया शेट्टी और दामाद के एल राहुल ने अहान के साथ बैठकर फिल्म देखी.

यह भी पढ़ें: Tiger 3 Collection: टाइगर 3 को Border 2 ने 5 दिन में पछाड़ा? सलमान भाई पर भारी पड़ा ढाई किलो का हाथ

फिल्म ना देखने के लिए उन्होंने एक खास वजह बताई. सुनील ने कहा, मैंने पहले दिन से ही कह दिया था कि मैं बॉर्डर 2 तब तक नहीं देखूंगा जब तक कि वो वर्ल्डवाइड 500 करोड़ की कमाई नहीं कर लेती. मैंने अहान के लिए मन्नत मांगी हुई है. अभी तक मैंने फिल्म का एक फ्रेम तक नहीं देखा है. मुझे गलत ना समझें ये फिल्म को लेकर मेरी किसी तरह की एरोगेंस नहीं है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सनी देओल की लीड रोल वाली बॉर्डर 2 में अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन भी अहम किरदारों में हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा काम कर रही है. 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने के बाद से अगर अब तक 6 दिन की कमाई का आंकड़ा देखें तो फिल्म ने करीब 213 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

यह भी पढ़ें: Dhurandhar Box Office Collection: धुरंधर ने 55 दिन में बना डाला ये रिकॉर्ड, बनी भारत में 1000 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म