VIDEO: अपनी संगीत सेरेमनी में रोमांटिक होतीं दिखीं स्मृति मंधाना, होने वाले पति पलाश के साथ किया ऐसा डांस

क्रिकेटर्स को रोमांटिक होते हुए देखना काफी मुश्किल है. लेकिन जब बात शादी की हो तो क्रिकेटर भी खुद को डांस करने से नहीं रोक पाते हैं. ऐसा ही कुछ वर्ल्ड कप विजेता और क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ देखने को मिला, जिन्होंने अपने संगीत सेरेमनी में दिल खोल कर डांस किया. इतना ही नहीं वह होने वाली पति पलाश मुच्छल के साथ रोमांटिक परफॉर्मेंस भी देती हुईं नजर आईं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वहीं उनका डांस देखने के बाद फैंस भी क्लीन बोल्ड हो गए हैं.

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना ने संगीत सेरेमनी में किया जमकर डांस

दूसरे वीडियो में स्मृति मंधाना चेयर से खड़े होकर पलाश की ओर देखते हुए ये तूने क्या किया गाने पर लिपसिंक करती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो में उनका रोमांटिक अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वह कहती है, सारी दुनिया से ही जीत के आई हूं इधर. इस वीडियो पर फैंस हार्ट इमोजी के जरिए रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

23 नवंबर को शादी कर रहे हैं स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल

इसके अलावा आगे स्मृति मंधाना को देसी गर्ल गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. इन वीडियो को फैंस काफी पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होने जा रही है. इसके चलते बीते दिन मेहंदी और रात में संगीत सेरेमनी रखी गई, जिसके वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है.