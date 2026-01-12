WPL 2026: कौन हैं हैट्रिक गर्ल नंदिनी शर्मा? जानिए चंडीगढ़ की गलियों से निकलकर क्रिकेट के बड़े मंच तक का सफर

Who is Hat-Trick Girl Nandani Sharma WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए गुजरात जायंट्स के खिलाफ हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाली नंदिनी शर्मा रातों-रात क्रिकेट जगत की नई सनसनी बन गई हैं. हालांकि दिल्ली की टीम यह मैच 4 रन के मामूली अंतर से हार गई, लेकिन नंदिनी की घातक गेंदबाजी ने सबका दिल जीत लिया.

चंडीगढ़ से शुरू हुआ संघर्ष

20 सितंबर 2001 को जन्मी नंदिनी का क्रिकेट प्रेम चंडीगढ़ की गलियों से शुरू हुआ. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में चंडीगढ़ की सीनियर महिला टीम, नॉर्थ ज़ोन और इंडिया-बी का प्रतिनिधित्व किया. उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2025 में उन्होंने चंडीगढ़ टीम की कप्तानी भी संभाली.

नई गेंद की जादूगर

नंदिनी की खासियत उनकी गति और सटीक स्विंग है. राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) के कैंप में उन्होंने अपनी आउटस्विंग पर कड़ी मेहनत की, जिससे वह दुनिया की किसी भी बल्लेबाज को छकाने की काबिलियत रखती हैं.

WPL का 'ड्रीम डेब्यू' और ऐतिहासिक हैट्रिक

दिल्ली कैपिटल्स ने 2026 की नीलामी में नंदिनी को ₹20 लाख में अपनी टीम में शामिल किया था. उन्होंने अपने डेब्यू मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दो विकेट लेकर अपनी आमद का अहसास करा दिया था. लेकिन गुजरात जायंट्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन (5/33) ऐतिहासिक रहा.

WPL में हैट्रिक लेने वाली चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हुईं नंदिनी शर्मा WPL इतिहास में 'फाइव विकेट हॉल' (एक पारी में 5 विकेट) लेने वाली पहली भारतीय तेज गेंदबाज. भले ही उनकी टीम मुकाबला हार गई हो, लेकिन नंदिनी ने साबित कर दिया कि उनमें दबाव में निखरने का हुनर है.