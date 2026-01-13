Bank Holiday Today: आज 13 जनवरी को लोहड़ी के मौके पर बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले चेक करें RBI हॉलिडे लिस्ट

Lohri Bank Holiday: कई बार ऐसा होता है कि हम जरूरी काम लेकर बैंक निकल पड़ते हैं और वहां पहुंचकर पता चलता है कि आज ब्रांच बंद है. फिर ठंड में खड़े होकर वापस लौटना पड़ता है और काम भी अटक जाता है. आज लोहड़ी का दिन है और ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यही सवाल घूम रहा है कि आज बैंक खुले रहेंगे या नहीं (Banks Open or Not Today). अगर आप भी पासबुक अपडेट करानी है कैश जमा करना है या कोई और काम लेकर बैंक जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुककर यह जरूरजान लें कि आज आपके शहर में बैंक खुला है या बंद (Banks Open or Closed Today). आइए जानते हैं ...

क्या 13 जनवरी को बैंक की छुट्टी है?

भारतीय रिजर्व बैंक हर साल बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट (RBI Holiday List 2026) जारी करता है. इसमें साफ बताया जाता है कि किस दिन और किस राज्य में बैंक बंद रहेंगे. ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत में बैंक छुट्टियां हर जगह एक जैसी नहीं होतीं. कोई त्योहार किसी राज्य में छुट्टी होता है तो दूसरे राज्य में बैंक खुले रहते हैं.

लोहड़ी के मौके पर आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? (Ban

लोहड़ी पूरे देश की बैंक छुट्टी नहीं है. यानी ऐसा नहीं है कि 13 जनवरी को हर जगह बैंक बंद रहेंगे. बैंक सिर्फ उन्हीं राज्यों में बंद रहते हैं जहां लोहड़ी को सरकारी छुट्टी के रूप में माना जाता है. बाकी राज्यों में 13 जनवरी को बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहते हैं.

आज कहां कहां बैंक बंद हैं? (Today Bank Holiday)

13 जनवरी को पंजाब ,हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में लोहड़ी के चलते बैंक ब्रांच बंद रहती हैं. इन राज्यों में अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो ब्रांच जाने से पहले दोबारा कन्फर्म कर लेना बेहतर रहेगा. दिल्ली में लोहड़ी मनाई तो जाती है लेकिन आमतौर पर बैंक खुले रहते हैं जब तक अलग से स्थानीय छुट्टी घोषित न की जाए. बाकी ज्यादातर राज्यों में आज बैंक खुले हैं.

जनवरी में बैंक की छुट्टियों की भरमार (Bank holidays in January 2026)

जनवरी का महीना त्योहारों से भरा रहता है. लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति, पोंगल और दूसरे फसल से जुड़े त्योहार आते हैं. अलग-अलग राज्यों में ये त्योहार अलग अलग दिन मनाए जाते हैं और इसी वजह से बैंक छुट्टियां भी राज्य के हिसाब से होती हैं. कई जगह लगातार दो तीन दिन बैंक बंद रहने वाली है.

इस हफ्ते और कब कब बंद रहेंगे बैंक?

14 जनवरी को मकर संक्रांति के कारण गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना और असम जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. असम में इसे भोग बिहू के नाम से मनाया जाता है.

तमिलनाडु में पोंगल के चलते 14 जनवरी को थाई पोंगल 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर डे और 16 जनवरी को उझावर थिरुनल की छुट्टी रहती है जिससे वहां लगातार बैंक बंद रहते हैं.

पूरे देश में सभी रविवार को बैंक बंद रहते हैं. इसके अलावा जनवरी में दूसरा शनिवार 10 तारीख और चौथा शनिवार 24 तारीख को भी बैंक बंद रहेंगे. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण पूरे देश में बैंक की छुट्टी रहेगी.

बैंक बंद होने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं

अगर आज आपके शहर में बैंक बंद है तो घबराने की जरूरत नहीं है. बैंक की ब्रांच बंद होने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहती हैं. आप मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. यूपीआई से पेमेंट और एटीएम से कैश निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती.

छुट्टी के दिन भी हो जाते हैं बैंकिंग से जुड़े ये जरूरी काम

बैंक छुट्टी के दिन भी आप घर बैठे कई काम निपटा सकते हैं. जैसे एनईएफटी या आरटीजीएस से पैसे भेजना डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करना ऑनलाइन चेकबुक या डिमांड ड्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट देना अकाउंट से जुड़ी जानकारी अपडेट करना या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करना. ज्यादातर जरूरी डिजिटल काम ब्रांच जाए बिना हो जाते हैं.

हर राज्य का बैंक हॉलिडे कैलेंडर अलग होता है. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट एक बार जरूर देख लें. इससे आपका समय भी बचेगा और ठंड में बेवजह बैंक के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.