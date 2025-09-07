मैथ्यू हेडन की वाइफ की 10 रेयर फोटो, लाइमलाइट से रहती हैं दूर

Matthew Hayden's Wife Kellie Hayden 10 rare Photo: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते थे. उनका जन्म 29 अक्टूबर 1971 को किंगरॉय, क्वींसलैंड में हुआ था. उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच 19 मई 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेला था, जो एक वनडे मैच था. एक साल बाद, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सफेद जर्सी पहनी थी और अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था.

बाद में जब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत हुई, तो मैथ्यू अपनी बल्लेबाजी शैली के कारण और भी लोकप्रिय हो गए. उन्होंने ज़्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, लेकिन टी20 लीग में उनका परफॉर्मेंस यादगार रहा है. उन्होंने 1993 से 2009 के बीच सभी प्रारूपों में 273 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं.

कौन है मैथ्यू हेडन की वाइफ (Who is Matthew Hayden's Wife?)

मैथ्यू हेडन की वाइफ का नाम केली हेडन है, केली, मैथ्यू हेडन के जीवन में एक अविश्वसनीय सहयोगी रही हैं और हर अच्छे-बुरे समय में उनके साथ रही हैं.

मैथ्यू हेडन ने 5 मार्च 2005 को केली हेडन से शादी की. उन्होंने अपने शुरुआती समय में अपने प्यार के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन दोनों ने अपने खूबसूरत वैवाहिक जीवन के बारे में खुलकर बात की है. लंबे समय से शादीशुदा होने के बावजूद, वे अब भी एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं.

मैथ्यू हेडन की वाइफ केली हेडन, अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा गोपनीय रही हैं और सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देतीं. केली ने निजी ज़िंदगी जी है और अपनी निजी ज़िंदगी को ज़्यादा खुलकर नहीं दिखाया है. हालांकि, मैथ्यू हेडन सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इज़हार करते हैं और अपनी वाइफ की तस्वीर भी शेयर करते रहते हैं.

मैथ्यू हेडन और केली हेडन 1997 से एक साथ हैं. दोनों ने पहले डेट किया फिर 2005 में शादी की.

मैथ्यू हेडन और Wife केली हेडन के तीन बच्चें हैं. दो बेटे, जोशुआ और थॉमस, और एक बेटी जिसका नाम ग्रेस है. उनकी पहली संतान ग्रेस है, जिसका जन्म 16 जून 2002 को हुआ था और वह अब 22 साल की हैं. ग्रेस हेडन एक जानी मानी स्पोर्ट्स एंकर हैं.

ग्रेस हेडन हाल ही में DPL में एंकरिंग करती हुईं नजर आईं थी. ग्रेस क्रिकेट को लेकर टॉक शो भी होस्ट करती हैं. ग्रेस हेडन इस समय मशहूर क्रिकेट एंकर हैं और लगातार शो में दिखती रहती है.

ग्रेस हेडन आईपीएल और वर्ल्ड कप में भी शो होस्ट करती हैं. ग्रेस हेडन का क्रिकेट को अपने पसंदीदा खेल मानते हैं और उनका फेवरेट क्रिकेटर कोहली रहे हैं. ग्रेस सोशल मीडिाय पर काफी एक्टिव रहती हैं.