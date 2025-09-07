विज्ञापन
'वह सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ थे...', वसीम अकरम नहीं, मैथ्यू हेडन ने इस गेंदबाज को बताया सबसे खतरनाक बॉलर

Who is Toughest bowler in World cricket: हेडन ने उस गेंदबाज के बारे में बताया है जिसके खिलाफ बल्लेबाजी करने में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता था. all over bar के पॉडकास्ट पर बात करते हुए हेडन ने उस गेंदबाज के बारे में बताया है.

  • ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने कोर्टनी एम्ब्रोस को अपने समय का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना है
  • हेडन के अनुसार एम्ब्रोस की लंबी कद-काठी और स्टंप की लाइन में गेंदबाजी चुनौतीपूर्ण साबित होती थी
  • कोर्टनी एम्ब्रोस की बाउंसर गेंदबाजी और ऑफ स्टंप की लाइन पर नियंत्रण उन्हें खास बनाता था
Matthew Hayden on Toughest bowler: ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने अपने समय के सबसे खतरनाक गेंदबाज के बारे में बात की है . हेडन ने उस गेंदबाज के बारे में बताया है जिसके खिलाफ बल्लेबाजी करने में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता था. all over bar के पॉडकास्ट पर बात करते हुए हेडन ने उस गेंदबाज के बारे में बताया है. हेडन ने दुनिया के महान गेंदबाज वसीम अकरम को सबसे खतरनाक गेंदबाज नहीं माना है. पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज हेडन ने कोर्टनी एंब्रोस (Curtly Ambrose) को दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज करार दिया है जिसके खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी की है. (Matthew Hayden on Curtly Ambrose)

मैथ्यू हेडन ने कोर्टनी एंब्रोस को लेकर कहा, "वह सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ कर्टली एम्ब्रोस थे.. वह मैकग्रा  की गेंदबाजी को पसंद करते थे, उनमें अपनी लाइन को बनाए रखने की अद्भुत क्षमता थी, जिसका मतलब था कि एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को स्टंप की लाइन में लगातार गेंद करते रहते थे, वह काफी लंबे थे, उनका सामना करना बहुत मुश्किल था. (Matthew Hayden on Sir Curtly Ambrose)

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मैथ्यू हेडन  ने आगे कहा, " कई बार आपको ऐसा लगता था कि आप गेंद के पीछे हैं क्योंकि आप उनके हाथ की तरफ देख रहे होते थे और तब तक गेंद आपकी आंख की रेखा के नीचे आ जाती थी और आपके सोचने से भी ज्यादा तेजी से आप पर आती थी. वह ज्यादा अभिव्यक्त नहीं होते थे, लेकिन वह अपनी बाउंसर फेंक सकते थे और उन्हें हमेशा पता होता था कि ऑफ स्टंप का ऊपरी हिस्सा कहां है, जिसका मतलब था कि आपको हमेशा यह फैसला लेना होता था कि गेंद को कैसे छोड़ना है या कैसे खेलना है.  आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि आप उनके खिलाफ रन बना सकते हैं. आप हमेशा दबाव में रहते थे."

Sir Curtly Ambrose ने अपने करियर में 98 टेस्ट मैच खेले और कुल 405 विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, वनडे में एंब्रोस ने 176 मैच खेलकर 225 विकेट लेने में सफलता हासिल की. कोर्टनी एंब्रोस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 टेस्ट मैच खेलकर कुल 128 विकेट लेने में सफल रहे थे. वनडे में  एंब्रोस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 मैच खेलकर 61 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. 

