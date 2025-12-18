कौन हैं ट्रक ड्राइवर के बेटे मंगेश यादव? RCB ने 5.20 करोड़ में खरीदा, 2 टी-20 मैच खेलकर बने करोड़पति

Mangesh Yadav Bid by RCB IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन में एक खिलाड़ी ने सबको हैरान कर दिया जब आरसीबी ने उसके पीछे जाते हुए बड़ी बोली लगाई और खास बात ये है की इस खिलाड़ी ने अब तक मात्र 2 टी20 मुकाबले खेले हैं. मंगेश यादव को आरसीबी ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा है, उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था. मंगेश एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, जो निचले क्रम में आते हुए बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं. इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में उन्हें दो मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक पारी में 233.33 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 28 रन बनाए और साथ ही तीन विकेट भी अपने नाम किए.

🚨Mangesh Yadav a left arm fast bowler he was in supreme form In Madhya Pradesh league T20



Our scouts did a good job and it is reflecting in today auction 👏 a good buy

pic.twitter.com/BBZOCmwqXp — Royal Champions Bengaluru (@RCBtweetzz) December 16, 2025

इससे पहले, साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश टी20 लीग में मंगेश ने ग्वालियर चीताज की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था. रजत पाटीदार के साथ खेलते हुए उन्होंने छह मैचों में महज 12 की औसत से 16 विकेट झटके और अपनी गेंदबाज़ी से सभी का ध्यान खींचा.

हालांकि, SMAT में उनके गेंदबाज़ी आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और उन्होंने दो मैचों में क्रमशः 47 और 38 रन खर्च किए. इसके बावजूद, मध्य प्रदेश टी20 लीग में किए गए दमदार प्रदर्शन ने उन्हें खास पहचान दिलाई, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन पर 5.2 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाई.

पिता रहे हैं ट्रक ड्राइवर

मंगेश यादव की शुरुआती स्थिति संघर्ष भरी रही है. उनके पिता ट्रक ड्राइवर रह चुके हैं. साधारण से परिवार में जन्मे मंगेश यादव के पिता रामअवध यादव मऊ के कैथवली गांव में अपना पैतृक घर छोड़कर प्रदेश के पांढुरना जिले में बस गए थे. वहां, बोरगांव इलाके में वह किराये के मकान में रहते थे और ट्रक चालक की नौकरी किया करते थे. बचपन से ही मंगेश को क्रिकेट से अधिक प्यार था.

