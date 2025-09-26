विज्ञापन
Who is Johann Layne? जोसेफ बाहर, जोहान की हुई एंट्री, IND vs WI टेस्ट से पहले जानें कितना खतरनाक है ऑलराउंडर

Who is Johann Layne? भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम में चोटिल शमार जोसेफ की जगह जोहान लेने को शामिल किया गया है.

  • WI क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ चोटिल होने के कारण भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं
  • शमार जोसेफ की जगह टीम में जोहान लेने को शामिल किया गया है जो 22 वर्षीय ऑलराउंडर हैं
  • जोहान लेने ने घरेलू क्रिकेट में कुल 19 फर्स्ट क्लास, चार लिस्ट ए और पांच टी20 मुकाबले खेले हैं
Who is Johann Layne? मौजूदा समय में टीम इंडिया एशिया कप के 17वें सीजन के लिए संयुक्त अरब अमीरात में है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के समापन के बाद भारतीय टीम को दो अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू जमीं पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. प्रतिष्ठित सीरीज का आगाज हो, उससे पहले मेहमान टीम को बड़ा झटका लगा है. कैरेबियन होनहार तेज गेंदबाज शमार जोसेफ (Shamar Joseph) चोटिल हो गए हैं. इस खबर की पुष्टि स्वयं वेस्टइंडीज क्रिकेट ने की है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है, 'टीम अपडेट - भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए शमार जोसेफ की जगह जोहान लेने (Johann Layne) को टीम में शामिल किया गया है. जोसेफ चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं. बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों के फॉर्मेट से पहले उनकी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा.' 

कौन हैं जोहान लेने? (Who is Johann Layne?)

जोहान लेने का जन्म 10 सितंबर साल 2003 में बारबाडोस में हुआ था. वह गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी करने में भी माहिर हैं. लेने को जरूर इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक कुछ खास जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला है. मगर घरेलू क्रिकेट में उन्होंने अपनी उम्दा गेंदबाजी से हर किसी का दिल जीता है. 

22 वर्षीय ऑलराउंडर ने खबर लिखे जाने तक घरेलू क्रिकेट में 19 फर्स्ट क्लास, चार लिस्ट 'ए' और पांच टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको फर्स्ट क्लास की 34 पारियों में 22.28 की औसत से 66 और लिस्ट 'ए' की 12 पारियों में 34.15 की औसत से 13 सफलता हासिल हुई है. टी20 में वो अबतक एक भी विकेट नहीं चटका पाए हैं. 

वहीं बात करें उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने फर्स्ट क्लास की 32 पारियों में 19.03 की औसत से 495, लिस्ट 'ए' की 11 पारियों में 17.71 की औसत से 124 और टी20 की एक पारी में 1.00 की औसत से एक रन बनाए हैं. 

