Bigg Boss 19 Double Eviction: इस हफ्ते नॉमिनेटेड 4 कंटेस्टेंट में से दो का हुआ इविक्शन, फैंस को लगेगा झटका

Bigg Boss 19 Double Elimination: बिग बॉस 19 के घर में इस हफ्ते काफी उथल पुथल देखने को मिला. जहां अमाल मलिक और तान्या मित्तल की दोस्ती में दरार आई तो वहीं फरहाना भट्ट और नेहल चुड़ासामा के बीच बहस देखने को मिली. लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर था क्योंकि वीकेंड का वार पर होस्ट सलमान खान घरवालों की क्लास लगाते हुए जहां नजर आएंगे तो वहीं एक नहीं दो इविक्शन घरवालों के पैरों चले जमीन खिसका देंगे. वहीं हैरानी की बात यह है कि दोनों ही बिग बॉस 19 के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं.

बिग बॉस 19 की लेटेस्ट अपडेट देने वाले बिग बॉस तक की जानकारी के अनुसार, इस हफ्ते डबल इविक्शन में नेहल चुड़ासामा और बसीर अली बिग बॉस हाउस से बाहर हो गए हैं. वहीं सीक्रेट रुम के बारे में सोच रहे फैंस को जानकारी देते हुए बताया गया है कि कोई सीक्रेट रुम ड्रामा नहीं होने वाला है.

🚨 Nehal Chudasama and Baseer Ali have been EVICTED from Bigg Boss 19 house.



No SECRET Room Drama, last minute they canceled. Both are officially OUT of the show.



Shocking decision or Happy? — BBTak (@BiggBoss_Tak) October 25, 2025

इस फैसले से फैंस काफी निराश नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, यह अनफेयर है. क्यों सीक्रेट रुम का प्लान कैंसिल कर दिया. हम अब बिग बॉस नहीं देखेंगे. दूसरे यूजर ने लिखा, शॉकिंग. सीक्रेट रुम नहीं. अब जीके वर्सेज प्रणीत होगा. और प्रणीत जीत जाएगा.

बता दें कि इस हफ्ते केवल 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट थे, जिसमें गौरव खन्ना, बसीर अली, प्रणीत मोरे और नेहल चुड़ासामा का नाम शामिल है. इसके अलावा खबरें हैं कि हेल्थ कारणों के कारण अमाल मलिक भी शो से बाहर आ गए हैं. लेकिन अभी तक ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है.

