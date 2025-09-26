जिसको भारतीय टीम ने एशिया कप से किया नजरअंदाज, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ सबको किया हैरान

KL Rahul, India A vs Australia A: एशिया कप के लिए जरूर केएल राहुल भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी है. मौजूदा समय में वह भारत 'ए' और ऑस्ट्रेलिया 'ए' के बीच जारी अनऑफिशियल टेस्ट में शिरकत कर रहे हैं. जारी टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला 23 सितंबर से लखनऊ में खेला जा रहा है. जहां पहली पारी में बल्ले से कुछ खास जलवा नहीं दिखा पाने वाले राहुल ने दूसरी पारी में शतक जड़ते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है.

138 गेंदों में पूरा किया फर्स्ट क्लास करियर का 22वां शतक

केएल राहुल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का यह 22वां शतक है. मैदान में फिलहाल वह 143 गेंद में 72.02 की स्ट्राइक रेट से 103 रन बनाकर जमें हुए हैं. उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर के 22वें शतक को 138 गेंदों में पूरा किया है.

KL RAHUL WITH A HUNDRED AGAINST AUSTRALIA A AT THE EKANA STADIUM. 🔥 pic.twitter.com/0yhVT1wQEF — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 26, 2025

बुखार से जूझते हुए राहुल ने जड़ा शतक

राहुल के इस शतकीय पारी की हर कोई सराहना कर रहा है. क्योंकि मैदान में जब वह बल्लेबाजी के लिए उतरे. उस दौरान उनका स्वास्थ्य कुछ खास नहीं था. बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के अलावा वह मैदान में बुखार से भी जूझ रहे हैं.

लखनऊ में जीत के लिए मिला है 412 रन का लक्ष्य

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी अनऑफिशियल टेस्ट का दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जा रहा है. जहां ऑस्ट्रेलिया 'ए' की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 420 रन बनाने में कामयाब हुई थी. इसके जवाब में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 194 रन पर ही सिमट गई.

हालांकि, गेंदबाजों का प्रदर्शन दूसरी पारी में सराहनीय रहा. उन्होंने विपक्षी टीम को भी दूसरी पारी में केवल 185 रनों पर ढेर कर दिया. इस तरह टीम इंडिया को दूसरी पारी में जीत के लिए 412 रनों का लक्ष्य मिला है. जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने खबर लिखे जाने तक तीन विकेट के नुकसान पर 261 रन बना लिए हैं.

