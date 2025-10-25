सतारा में लेडी डॉक्टर की आत्महत्या का मामला: पुलिस ने आरोपी सब-इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार

सतारा में लेडी डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है. वो सुसाइड के बाद से ही फरार था. पुलिस उसकी उसी समय से तलाश कर रही थी. पुलिस ने दूसरे आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है. वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मुंबई में जॉब करता है.

क्या है मामला

आपको बता दें कि सतारा लेडी डॉक्टर ने 23 अक्टूबर की रात एक होटल के कमरे में सुसाइड कर लिया. उनकी हथेली पर कुछ नाम लिखे मिले. पुलिस ने बताया कि ‘सुसाइड नोट' में महिला चिकित्सक ने लिखा कि उपनिरीक्षक पर तैनात पुलिस कर्मी गोपाल बदाने ने उसके साथ 4 बार बलात्कार किया, जबकि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. मामला लेडी डॉक्टर का था तो पुलिस भी सतर्क हो गई. प्रशांत को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.

एमपी का भी जिक्र

एसपी दोशी ने बताया कि सतारा पुलिस ने बदाने और बनकर के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. अभी जांच चल ही रही थी कि लेडी डॉक्टर का एक लेटर मिल गया. लेडी डॉक्टर द्वारा लिखे गए चार पेज के लेटर में एक सांसद (MP) और उनके निजी सचिव (PA) का उल्लेख है. हालांकि, सांसद और उसके सचिव का नाम नहीं लिखा है. पता चला कि पुलिस वाले डॉक्टर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप बना रहे थे. इस मामले को लेकर वो लंबे समय से तनाव में थी.

प्रशांत की बहन ने NDTV से क्या कहा?

वहीं आरोपी प्रशांत बनकर की बहन ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि लेडी डॉक्‍टर प्रशांत से शादी करना चाहती थी. उसने कुछ दिन पहले प्रशांत को प्रपोज भी किया था. लेकिन उसका भाई शादी के लिए तैयार नहीं था और दोनों के बीच अनबन चल रही थी. बता दें कि प्रशांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अब सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

परिवार बेटी के लिए मांग रहा इंसाफ

लेडी डॉक्टर के पिता और भाई सीएम देवेंद्र फडणवीस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं. उसके पिता का कहना है कि आरोपियों को मौत की सज़ा मिले, ताकि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वह किसी और लड़की के साथ न हो, और उसे न्याय मिले. उन्होंने इस मामले की SIT जांच की मांग की है.

