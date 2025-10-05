Who is Harjas Singh? 35 छक्के, 12 चौके , आखिर कौन है ये भारतीय मूल का नया तूफान?

Who is Harjas Singh? भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हरजस सिंह ने क्रिकेट के मैदान में ऐसा विस्फोट मचाया है कि हर कोई उनका दीवाना हो गया है. यही नहीं उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है. वह 50 ओवरों के खेल में तिहरा शतक लगाने अनोखे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. 20 वर्षीय खिलाड़ी की यह विस्फोटक पारी सिडनी ग्रेड क्रिकेट में देखने को मिली है. मैच के दौरान उन्होंने कुल 141 गेंदों का सामना किया. इस बीच 314 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 35 छक्के और 12 चौके देखने को मिले.

वेस्टर्न सबअर्ब ने खड़ा किया 483 रनों का स्कोर

हरजस सिंह के विस्फोट का परिणाम यह रहा कि पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टर्न सबअर्ब की टीम सिडनी क्रिकेट क्लब के खिलाफ पांच विकेट के नुकसान पर 483 रन बनाने में कामयाब रही.

न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर फर्स्ट ग्रेड इतिहास के तीसरे सर्वोच्च स्कोरर बने हरजस

पिछले मुकाबले में खेली गई 314 रनों की शतकीय पारी के साथ ही हरजस न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर फर्स्ट ग्रेड के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

पहले पायदान पर विक्टर ट्रंपर का नाम आता है. जिन्होंने 1903 में 335 रनों की तिहरी शतकीय पारी खेली थी. ट्रंपर के बाद फिल जैक्स दूसरे पायदान पर काबिज हैं. जिन्होंने 2007 में 321 रन बनाए थे. अब 314 रनों के साथ हरजस तीसरे स्थान पर आ गए हैं.

74 गेंद मे जड़ा शतक

मैच के दौरान हरजस सिंह ने पहले 74 गेंदों में शतक जड़ा. उसके बाद 103 गेंदों में दोहरा शतक और 132 गेंदों में तिहरा शतक पूरा किया.

कौन हैं हरजस सिंह?

हरजस सिंह का भारत के साथ खास ताल्लुक है. उनके माता पिता 24 साल पहले चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन उसके बाद वह रोजगार के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए. वहीं पर हरजस का जन्म हुआ. आखिरी बार वह 2015 में भारत आए थे.

भारत के खिलाफ फाइनल में हरजस ने बनाए थे 55 रन

साल 2024 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने नाम करने में कामयाब हुई थी. जहां हरजस सिंह भी कंगारू टीम का हिस्सा थे. फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया का आमना-सामना हुआ था. यहां हरजस (55) ने अर्धशतकीय पारी खेली थी.

